El mérito doble de Fabricio Assis

Un solitario gol de Fabricio Assis (1-0, 42’) resolvió para el CD Tenerife el partido de la primera vuelta contra al Arenteiro. Ya en la segunda mitad del campeonato, el brasileño no es una sorpresa, ni una revelación; es una realidad. «Estamos muy felices por él, porque se lo merece. Aparte de ser una magnífica persona y un gran jugador, es un chico sacrificado en el esfuerzo y el compromiso. Un poco me siento representado por las palabras dichas hace unos días por Cervera: el fútbol había sido injusto con él, hasta que llegó el Tenerife», explica su agente en conversación con EL DÍA.

Para Javier Rangel, el intermediario que pilotó las gestiones para su regreso a la Isla, el mérito del centrocampista suramericano es doble porque venía de un fútbol completamente amateur donde no existían, ni por asomo, los cuidados de la nutrición, los descansos, las rutinas y los entrenamientos que sí hay en el Tenerife. Dicho de otro modo, Assis aterrizó en absoluta desventaja respecto al resto de futbolistas del plantel y tuvo que ponerse al día. «Antes, 12 kilómetros no los hacía ni en coche», ironiza su entrenador, crucial en la transformación que ha ofrecido Asiss en apenas unos meses.

«A nosotros no nos sorprende en absoluto porque siempre hemos sido conocedores del nivel de Fabri y del tipo de jugador que es; siempre hemos estado convencidos de que, mientras más arriba juegue, mejor lo va a hacer. Por muchas circunstancias relacionadas con su fútbol y su manera de interpretar el juego, creo que en categorías profesionales va a brillar todavía más», retoma su agente.

«El Fabricio que llegó venía de Segunda RFEF, de un año difícil en Yaiza, que nunca había pisado el fútbol profesional aquí en España. Había dudas con él, pero también es lógico que pudiera haberlas. Es cierto que físicamente estaba un par de escalones debajo en relación a los demás», confiesa el representante, quien cree que Assis se tomó «muy serio» la oportunidad que le brindó el Tenerife, donde su principal valedor está en la cúpula: «Rayco García. A base de trabajo y esfuerzo, Fabricio ha logrado estar donde ahora está», resume Rangel.

«Su situación, por debajo del resto, le sirvió de motivación extra. Sabía que, o si hacía las cosas muy bien, o aquí lo iba a tener difícil», explica. Y en cuanto a la reciente prórroga de su contrato, matiza el agente que fue la ejecución de una cláusula que existía en su contrato primigenio. «Era una renovación sobre la que el club tenía que decidir. Visto el rendimiento y la proyección en general, creo que toman la decisión correcta y también merecida. Nos alegramos por el chico, por supuesto, pero también por la institución».

Además, cuenta Rangel que la irrupción de equipos muy interesados en la evolución de Fabricio no cambió en absoluto su voluntad de permanecer bajo el abrigo blanquiazul y el manto del Tenerife, el club «al que más quiere», como así demuestra cada vez que se le presenta la ocasión. «Sí es verdad que aparecieron pretendientes durante todo el mercado de invierno porque en el contexto del fútbol nacional se sabía que el contrato de Fabricio expiraba en junio, pero el jugador no quiso ni oír pretendientes. Al final, es un chico que ha sorprendido mucho, y a mucha gente».

«Nos preguntaban cuáles eran las condiciones del chico en la Isla y si estaba feliz aquí, si había opciones de cambio... Pero él quiere jugar con el Tenerife la próxima temporada en Segunda División».

Un testimonio que refrendan las palabras del propio protagonista. Cuenta Fabricio que una de las decisiones que le llevó a jugar al Yaiza fue «que estaba cerca del Tenerife y así podrían estar atentos» a su propia trayectoria y progresión. Un detalle que revela «lo muy adentro» que tiene inoculado el sentimiento tinerfeñista. «Si puede seguir muchos más años aquí, mejor. Es lo que él quiere», confirma su agente. n