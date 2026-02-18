Un fin de febrero apacible para recuperar el brillo

El Tenerife iba tan lanzado en la clasificación y tan sobrado de buenas sensaciones que apenas dos jornadas sin marcar un gol ya parecen un mundo. El equipo blanquiazul pasó de despachar con sendas goleadas sus compromisos consecutivos en casa contra Real Madrid Castilla (4-2) y Guadalajara (4-0) a quedarse a cero en su salida a Lezama (0-0) y en el batacazo del sábado, que significó su primera derrota del año (0-1 contra el Racing de Ferrol) y tercera en el Heliodoro en esta temporada.

Aparentemente, el cuadro de Cervera hallará facilidades para recuperar su brillo y mejor versión a corto plazo. El calendario le deparará compromisos en teoría asequibles y contra rivales en un momento de dificultad. Además, pronto vendrá otra vez la oportunidad de jugar dos veces seguidas en el Heliodoro, así que lo que queda de febrero y el comienzo de marzo podrían permitir al representativo incrementar su renta por encima de la decena de puntos. Por lo pronto, los nueve (más el average particular encarrilado con el Celta Fortuna) siguen siendo un cómodo colchón para cantar el alirón antes de que acabe la liga.

Lo más inmediato para el Tenerife es visitar el feudo del modesto Arenteiro, club representativo de una villa de la provincia de Orense y que presenta uno de los presupuestos más modestos de los dos grupos. Ahora bien, hará bien el cuadro isleño en no confiarse, pues ya le costó tumbarle en la primera vuelta en casa y, además, uno de los marcadores más recientes del equipo gallego fue la goleada que endosó al Avilés (6-3). Baste un elocuente dato para confirmar la enorme distancia de potencial entre el representativo y su próximo oponente. Mientras los de Cervera han hecho 44 goles, los de Jorge Cuesta están en apenas la mitad.

Tras pinchar con el Ferrol y jugar contra el Arenteiro, el Tenerife seguirá su particular hoja de ruta con la visita del Avilés Industrial al Rodríguez López. El que estaba siendo equipo revelación pasa por un bache de juego y resultados que le ha apeado de la zona noble. Además, en su última visita viene de desperdiciar dos rentas de un gol (0-1 y 1-2) en el feudo del Celta Fortuna. El partido contra los asturianos será en viernes y supondrá la vuelta a la Isla del denostado Natalio Lorenzo, que no está teniendo mucho recorrido en su actual equipo.

Lo siguiente será otro partido en casa, y también contra un rival gallego. Curiosidades del calendario, este tramo liguero concentra hasta cuatro partidos contra clubes de esta comunidad en solo cinco semanas. El Lugo llega con urgencias, pues estaba concebido para ascender –en palabras de su presidente– y está ahora mismo fuera de la zona noble. Al menos en teoría, haría bien el equipo blanquiazul en aprovechar estas semanas para recobrar sensaciones, alimentar nuevamente su casillero de puntos y presentarse así a mediados de marzo en el partido más esperado. El duelo entre primero y segundo –falta por ver si en Balaídos o Barreiro– que podría ser definitivo. n