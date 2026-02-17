CD Tenerife
Así disfrutaron del Carnaval en el CD Tenerife: cena con disfraz, pero sin foto para las redes
Álvaro Cervera accedió a variar el horario del entrenamiento del martes, como suele ocurrir en las fechas especiales
Una cena que renueva la tradición. Como ya es habitual por estas fechas, un buen número de jugadores del CD Tenerife se reunieron por Carnaval para disfrutar de la fiesta del disfraz por antonomasia. Lo hicieron en un céntrico restaurante de la capital, el Atlantis, donde coincidieron con un montón de seguidores blanquiazules que a esa hora también se preparaban para una de las noches más grandes de la semana. La diferencia es que en esta ocasión no hubo foto para las redes sociales, como sí en años pretéritos. El motivo de la discreción, los dos partidos consecutivos sin ganar y que posiblemente la imagen habría suscitado alguna controversia por la conocida toxicidad de algunas plataformas.
Obviamente los futbolistas tenían el preceptivo visto bueno del cuadro técnico, que accedió a retrasar el entrenamiento del martes a horario vespertino –como suele hacerse también el día de Año Nuevo– para que así hubiera tiempo para todo. «Antes, me desgastaba más con este asunto; ahora tengo un vestuario muy sano en este sentido», explica el míster.
El equipo también entrenará este miércoles, ya en horario matinal, y viaja el viernes a Galicia para medirse al CD Arenteiro. Lo hará mientras la Isla disfrute en Santa Cruz del sábado gigante de la Piñata.
