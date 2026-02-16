Oltra: "Mi relación con Cervera difícilmente se va a arreglar"
El valenciano reconoce que se llevó una «decepción personal» con el actual técnico blanquiazul, igual que con Chema Sanz
Desde el pasado sábado, la clasificación de entrenadores con más partidos del Tenerife dirigidos está encabezada por dos técnicos y no por uno solo. José Luis Oltra era el líder con 160 encuentros y Álvaro Cervera llegó a esa cifra con el que jugaron los blanquiazules en el Heliodoro Rodríguez López ante el Racing de Ferrol. El empate se romperá con la visita de los blanquiazules al Arenteiro.
Oltra y Cervera tienen en común su conexión con el Tenerife –en ambos casos, desarrollada en dos etapas–, pero también una amistad forjada en Valencia en sus inicios en los banquillos. Pero ese vínculo se rompió y no ha vuelto a restablecerse. Y por lo que cree Oltra, nada cambiará. "Nuestra relación difícilmente se va a arreglar", dijo en Radio Club.
Casi como hermanos
José Luis contó que prefirió no enviarle a Álvaro ningún mensaje personal por su ascenso al primer lugar del ranking histórico de entrenadores, porque la relación que mantiene con él "es inexistente ahora mismo". Nada que ver con todo lo que llegaron a compartir en otros tiempos. "Tuve con él una relación muy cercana durante muchos años, fuimos casi como hermanos, pero nos hemos distanciado y ya no tenemos ningún tipo de contacto, más allá del protocolario cuando nos enfrentamos», explicó Oltra sin dejar de «valorar el trabajo" que realiza Cervera. "Es un gran entrenador; lo decía cuando tuvimos una buena relación y ahora también", aclaró el valenciano.
Doble decepción
Sin entrar en detalles, Oltra reconoció que se llevó una "decepción personal" con Álvaro, igual que con otro de sus antiguos aliados en el plano laboral, José María Sanz. "He tenido dos decepciones personales en mi vida, una con Chema Sanz, al que tuve de preparador físico y segundo entrenador durante 12 años y con el que tuve una amistad de 25 años, y otra con Álvaro Cervera; y las decepciones personales son más difíciles de asumir, curar y llevar", continúo José Luis, que se limita a saludar al actual técnico del Tenerife cuando se ve con él por trabajo. "Nos saludamos por protocolo y ya está, pero no voy a hablar nunca mal de él y tampoco de Chema. Solo que se han dado situaciones personales que han hecho que nos hayamos distanciado", indicó Oltra, que muy pronto será adelantado por Cervera en la clasificación de entrenadores del Tenerife pero que sí podrá presumir de ser el último que vivió desde el banquillo un ascenso blanquiazul a Primera División.
"No tengo ninguna duda de que ascenderá"
José Luis Oltra recordó que nueve puntos de ventaja con el segundo clasificado, a falta de 14 jornadas para el final, son "muchos puntos", de manera que se mostró optimista con las opciones que tiene el Tenerife de subir a Segunda como campeón.
"Pero más que la distancia, es la sensación que está dejando el equipo cada fin de semana, la fortaleza con la que compite y su claridad para llevar cada partido al lugar que le interesa", opinó el valenciano desde la tranquilidad de ver la "superioridad" con la que se desenvuelven los blanquiazules, a pesar de derrotas como la del pasado sábado ante el Racing de Ferrol. "Pero todos los equipos pierden", apuntó Oltra restando trascendencia a ese tropiezo.
En definitiva, aseguró que el ascenso del Tenerife no corre peligro, principalmente porque para que ese feliz desenlace no ocurra esta temporada, "no solo tendría que perder el equipo muchos partidos, sino que los otros tendrían que ganar más".
Para cruzar la meta, Cervera contará con la ayuda añadida de Iván Chapela, un jugador al que dirigió Oltra en el Eldense. "Tiene muchísima calidad, talento y desequilibrio, y entiende el juego. Donde mejor juega, es por fuera, en un posición avanzada, a pierna cambiada, aunque domina los dos costados, y tiene mucho gol", dijo refiriéndose al fichaje de invierno del Tenerife.
