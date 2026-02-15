Castigado en su mejor faceta: el Tenerife recibió frente al Ferrol su primer gol de estrategia esta temporada

Castigado en la pelota parada, una de las facetas que mejor domina. El Racing Ferrol estropeó al tinerfeñismo el Sábado de Carnaval conquistando el Heliodoro Rodríguez López con un solitario gol de Zalaya en el minuto 87. El cabezazo del central zaragozano a la salida de un córner, que valió tres puntos para los gallegos y condenó a la derrota al Tenerife, se convirtió así en el primer tanto de estrategia que encaja el representativo esta campaña.

De esta manera, solo una de las únicas 13 dianas que ha recogido de su red Dani Martín (De Vuyst no encajó en el único partido liguero del curso en el que ha participado hasta ahora, el 0-0 en Lezama contra el Bilbao Athletic) llegó desde un lanzamiento de penalti. Las 12 restantes cayeron siempre de jugada, aunque de formas bien distintas.

Repaso a los goles en contra

A balón parado, pero no de estrategia, igualó a dos goles el Lugo en un choque disputado a principios de diciembre en el Anxo Carro. El Tenerife, que ganaba por 0-2, vio como los gallegos recortaban distancias tras un remate a gol de Samanés, que se adelantó a César en el segundo palo para sortear la oposición de Dani. A siete del final, Unzueta no falló desde los 11 metros y estableció el 2-2 definitivo. El tanto del ariete vasco se produjo al castigar el árbitro del encuentro, Gerard Brull, una más que discutible mano de César Álvarez.

También dos goles le hizo el Barakaldo al representativo en la única derrota a domicilio para los de Álvaro Cervera esta temporada. Fue en Lasesarre a finales de octubre y en el marco de la Jornada 9. Víctor San Bartolomé, traspasado en enero al Albacete, ajustició a los insulares con un doblete. El primero, tras una jugada embarullada que resolvió a la perfección. El segundo, aprovechando la falta de contundencia de los centrales tinerfeñistas en una pelota arriba. Eric Pérez asistió y el centrocampista definió con clase por encima de Dani.

San Bartolomé celebra uno de sus dos goles al Tenerife. / Barakaldo CF

13 goles repartidos entre siete equipos

Solo siete equipos han celebrado un gol frente al Tenerife en Liga esta temporada (el Castilla ha sido el único que lo ha hecho hasta ahora en dos partidos distintos). Del total, cuatro lo han hecho por partida doble. Además de Lugo y Barakaldo, también el filial madridista y el Unionistas de Salamanca. El segundo equipo blanco, que en la primera vuelta maquilló el 0-3 al descanso de Valdebebas, merced al un ajustado chut desde fuera del área de Roberto Martín para el 3-1 definitivo, marcó hace apenas unas semanas dos goles en el Heliodoro. Lo hicieron el canario Zúñiga, en el primer tiempo tras una brillante combinación en el área local, y Palacios nada más comenzar la segunda parte. El tanto de este último le puso intriga a una cita que el Tenerife dominaba por 3-0 a los 23 minutos y que acabó cayendo del lado insular por 4-2.

Contra el Unionistas, por contra, el cuadro de Cervera se quedó a cero en una tarde en la que el equipo salmantino ganó por 0-2. Anotaron Pere Marco, de cabeza, y Jan Encuentra, en la recta final del compromiso y tras una meritoria acción individual que el lateral redondeó con un disparo seco a la base del posta con su pierna menos buena.

Más tantos en contra

Solo un gol le marcaron al Tenerife; el Bilbao Athletic, en la primera vuelta en el Heliodoro (0-1 de Ibai Sanz para castigar la pérdida de Gallego en un intento de salida al contragolpe); el Zamora, también en el duelo de ida con un buen disparo de Merchán desde fuera del área para empatar momentáneamente a uno una cita que concluyó con victoria para los blanquiazules por 3-1; y el Arenas de Getxo, que aprovechó el exceso de confianza con el que los insulares regresaron de vestuarios en Gobela tras marcharse 0-3 al descanso. El gol de cabeza de Álvaro González reactivó a los visitantes, que anotaron después el cuarto y no dejaron escapar la victoria (1-4).

Fabricio celebra su gol al Arenteiro. / Arturo Jiménez

Sólido en área propia, demoledor en la rival

La solidez defensiva mostrada hasta el momento por el Tenerife, inmaculada hasta el cabezazo de Zalaya y que pese a ello sigue siendo sobresaliente, ha encontrado también sentido en el otro lado del terreno de juego.

De esta manera, 16 de los 44 goles que ha celebrado el Tenerife esta temporada (un 36%) han llegado a balón parado o después de él: diez de estrategia y cinco desde el punto de penalti. En la lista, los remates a gol de Aitor Sanz (contra Arenas, Osasuna Promesas y Zamora a la limón con un defensor), el de Landázuri frente al Pontevedra, el cabezazo de Álvaro González contra el Castilla, la volea de Ulloa en Ferrol tras un córner, los goles de Fabricio (dos al Lugo y uno al Arenteiro), los aciertos desde el punto de castigo de Maikel Mesa y Gastón (contra Ourense y Castilla, respectivamente) y los cinco tantos de Enric Gallego, tres de ellos de penalti.