El CD Tenerife y sus rivales: ¿Cuál es el mejor equipo de la segunda vuelta?

La mirada a la clasificación parcial de las cinco jornadas consumidas en la segunda vuelta del calendario del Grupo 1 de Primera RFEF, deja el extraño efecto de la presencia en la plaza de cabeza de un equipo que no es el CD Tenerife. Los blanquiazules no son ni segundos ni terceros. Ocupan el cuarto lugar con los diez puntos sumados gracias a las victorias en Tajonar (0-2 al Osasuna B) y en el Heliodoro frente al Talavera (1-0) y el Guadalajara (4-0), y también al empate registrado en Lezama ante el Athletic B (0-0). En cambio, la quinta cita de esta etapa no fue tan productiva; sí para el Racing de Ferrol, que fue capaz de vencer en el Rodríguez López el pasado sábado (0-1). En resumen, tres rivales puntuaron más que el representativo en los encuentros celebrados en 2026. La Ponferradina llegó a 13, el Unionistas a 12 y el Cacereño avanzó con 11 unidades.

Estos datos, más anecdóticos que influyentes en el desarrollo de la competición –al menos para el equipo de Álvaro Cervera–, muestran una versión más terrenal de los tinerfeños si se compara con la que ofreció en el arranque del curso, a partir del 31 de agosto. Su puesta en escena fue pletórica, consistente en seis victorias seguidas y un pleno de 18 puntos –16 goles a favor y dos en contra–. En la quinta jornada era líder con cinco puntos de margen con el Celta Fortuna. En la siguiente, la renta era idéntica: 18 y 13 en cada caso.

Nueve de margen en la general

La particularidad de no haber calcado esos números en el comienzo de la segunda vuelta no compromete su condición de claro favorito a lograr el ascenso a Segunda por la vía directa. De hecho, en la clasificación general cuenta con un colchón de nueve puntos con su más cercano perseguidor, el filial del Celta. La ventaja se redujo este fin de semana por el tropiezo de los blanquiazules con el Racing de Ferrol y el triunfo de los celestes ante el Avilés Industrial (4-2).

Otra cosa es la respuesta de los demás participantes. ¿Quién iba a decir que la Ponferradina, el Unionistas y el Cacereño iban a empezar la segunda vuelta mejor que el Tenerife? Los dos últimos casos son más llamativos. La Ponferradina ha ido cogiendo camino tras un irregular inicio de temporada. El cambio de entrenador y la elección de Mehdi Nafti no reactivó al equipo de El Toralín en el corto plazo, pero sí más adelante. Después de perder en el Heliodoro el 20 de diciembre y caer también con el Bilbao Athletic en Lezama, la Ponfe no ha dejado de sumar. En las últimas siete jornadas consiguió seis victorias y un empate. Ahora, más que estar preocupado por la permanencia, es un equipo que trata de alcanzar el playoff.

El Unionistas y el Cacereño tampoco tenían la pinta de cambiar de año con tan buenos resultados. Pero sí. Los de Salamanca se fueron de vacaciones en diciembre mirando de reojo la zona roja de la tabla, y los extremeños eran colistas. La vida no le ha cambiado tanto al Unionistas, pero ya se maneja con más garantías dentro de la cómoda tierra de nadie. Y el Cacereño es quinto por la cola y ya tiene más clara la posible salvación.

El Tenerife, en 'su' Liga

Pero ni unos ni otros son rivales que puedan inquietar al Tenerife en lo que a objetivos se refiere, si es que hay alguno que pueda hacerlo. La cuestión es que los cuatro clubes que están justo por detrás de los blanquiazules en la clasificación general, es decir, Celta Fortuna, Pontevedra, Racing de Ferrol y Castilla, han sumado menos que los de Álvaro Cervera en 2026. El filial del club vigués añadió a su clasificación un punto menos que el Tenerife en esta etapa del curso (10 y 9). Los demás tampoco es que hayan arrasado en el nuevo año. El Pontevedra conquistó seis puntos, el Racing llegó a siete con los tres del Rodríguez López y el Real Madrid B no pasó de la media docena.

En definitiva, todo queda más o menos igual, con los tinerfeños jugando 'otra Liga' y el pelotón de aspirantes a buscar el salto de categoría por el camino largo inmersos en una carrera mucho más igualada y abierta para los también aspirantes Lugo, Bilbao Athletic, Zamora, Mérida, Barakaldo, Ponferradina e incluso Unionistas. Entre el quinto y el duodécimo solo hay tres puntos de separación.

Pero la clasificación de la segunda vuelta ofrece otras lecturas, como algún que otro desplome. Allá por septiembre, a finales de ese mes, el Talavera se asomaba a la quinta plaza; el Avilés, próximo visitante del Rodríguez López, apuntaba a ser uno de los equipos revelación; el Guadalajara se pellizcaba al verse entre los inquilinos de la franja de promoción; y el OsasunaB no se sentía inquieto por la amenaza del descenso. Por contra, son los cuatro peores de las cinco últimas jornadas. Una señal, sin más, del rumbo que va tomando para equipo, nada definitivo por lo mucho que queda por delante, ni más ni menos que 14 jornadas para el cierre del curso.

Para el Tenerife, lo que cuenta es que lleva siendo líder desde la segunda fecha del calendario y, sobre todo, su amplio y tranquilizador margen de error.