El parón que podía llegar: el Tenerife pierde en casa ante el Racing de Ferrol

Terminó la serie de partidos de Liga del Tenerife sin perder. Duró doce jornadas, con un balance de diez victorias y un par de empates en una fase de lanzamiento en la clasificación que le sirvió para coger distancia en el liderato. El margen con el Celta Fortuna, que es segundo y recibirá este domingo al Avilés, es de 12 puntos. Después del 0-0 en Lezama de la fecha anterior, parecía que se iba a repetir ese resultado en el duelo con el Racing de Ferrol, pero el equipo gallego logró batir a Dani en el minuto 86 y se convirtió en el tercero en ganar esta temporada en el Heliodoro en Primera RFEF, después del Unionistas y del Bilbao Athletic, y el cuarto en vencer al representativo.

El tropiezo no provoca ningún daño por el amplio saldo con el que se siguen moviendo los blanquiazules. Es más, hasta Cervera había avisado que era algo que podía ocurrir, aunque no precisamente en este partido. No iban a ganarlo todo. Pero esta derrota sí puede tomarse como una enseñanza de lo valioso que es lograr el ascenso como campeón: en un hipotético playoff pueden aparecer adversarios similares al Racing de Ferrol. Y no hay necesidad de eso.

Porque una cosa es que el Tenerife sea el claro dominador del Grupo 1 de Primera RFEF y el favorito a subir por la vía directa, y otra que no se encuentre por el camino a algún que otro rival que le plante cara. El Racing de Ferrol lo hizo.

Y no es que los blanquiazules rindieran por debajo del nivel habitual o sufrieran un apagón colectivo. De hecho, generaron lo suficiente para marcar algún gol. Pero les faltó acierto y suerte. Y tuvieron delante a un oponente que sabía qué hacer con el balón en los pies.

Al larguero

El ejemplo estuvo en una acción en el minuto 17 que puso el contrapunto a la insistencia de los locales, un instante de inquietud desencadenado por un doble remate del lateral Álvaro Ramón, primero al larguero y luego con una salvadora respuesta de Dani Martín. El sobresalto, aislado pero con cierto sentido por el correcto manejo del Racing, fue una advertencia de que este partido podía ser diferente a muchos de los jugados en el Heliodoro, sin ir lejos, al resuelto por los blanquiazules con un 4-0 al Guadalajara. Enfrente había un rival capaz de todo. Por lo pronto, de aguantar el 0-0 y estirarse de vez en cuando para no conformarse.

Lo primero empezó siendo una mezcla de mérito defensivo y falta de contundencia del Tenerife. Porque los blanquiazules las fueron teniendo de todos los colores. Sin llegar acorralar al Racing, los de Cervera se las fueron arreglando para crear ocasiones a cada rato.

Al Tenerife le costaba superar la primera línea de presión de un oponente compacto y ordenado en una franja estrecha del campo, pero casi siempre encontraba algún recurso para meter centros y conectar con Enric Gallego -principalmente con él-, que volvió a hacer pareja con Gastón Valles por la baja de Jesús de Miguel. Las contadas intervenciones de Alassan y Nacho, bien vigilados, quedaban compensadas con la aportación ofensiva de César, muy activo tanto para asistir como para rematar. De sus botas salió la primera oportunidad local, finalizada por Gastón con un tibio remate de cabeza, a modo de cesión al portero. No habían pasado ni dos minutos y los isleños ya habían generado peligro. El camino estaba marcado. Iba a ser cuestión de perseverar.

David fue el siguiente en intentarlo y Enric no tardó en poner de su parte con un golpeo alto después de recuperar cerca del área (7’). A continuación, estampido de César desde la frontal del área (11’), un mano a mano de Enric con Parera que ganó el portero (14’)... Y cuando la situación parecía más o menos controlada, el Racing demostró que no solo tenía argumentos para defender:en un abrir y cerrar de ojos llevó el partido al otro lado del campo y rozó el 0-1 con el remate al larguero de Álvaro Ramón y el paradón de Dani.

El susto no apartó de su idea a un Tenerife impulsado por momentos por el empuje de Fabricio, que se apuntó a la serie de ocasiones con un lanzamiento bloqueado por la defensa (30’) poco después de que Gallego alcanzara con dificultades un centro de César.

La dinámica siguió igual de camino al intermedio. El Tenerife no bajaba el ritmo y se agarraba a cualquier recurso para sacudir el partido. La estrategia le brindó otra herramienta con un disparo de César en el balcón del área. Fuera. Idéntico desenlace para Alassan, que no se lo pensó dos veces desde unos 40 metros (42’). Y para apurar el primer tiempo, Gallego tiró de oficio para meter la pierna cuando nadie lo esperaba, solo Parera, que evitó el tanto tinerfeño.

Al pulso entre dos de los descendidos a Primera RFEFle estaba faltando el gol, pero no por desinterés. Un 0-0 entretenido que no redujo el nivel tras el descanso.

Paradón de Dani

A la vuelta al césped, el Racing quiso sorprender con un par de acciones ofensivas que le dieron trabajo a Dani, inicialmente para sacar un remate de Migue directo a la escuadra y luego para atrapar el balón procedente de una falta ejecutada por el exblanquiazul Fabio.

En medio, en un tramo más igualado, César puso a prueba a Parera con un chut cruzado (52’). Pero no había manera y, para colmo, el Racing no renunciaba al 0-1. De ahí que Cervera decidiera realizar los primeros cambios una vez rebasada la hora de juego. Quitó a Gastón y puso a Noel para que ejerciera de extremo izquierdo -Nacho pasó a ser mediapunta-. Y luego, pilas nuevas para el medio con Juanjo Sánchez por Aitor Sanz.

El cronómetro corría a toda prisa dando paso a esa fase de los partidos en los que se arriesga más, se pisa el acelerador. Es lo que hizo Noel irrumpiendo en conducción desde la banda con el punto de mira en la portería. El balón iba a la red, pero terminó en córner (67’).

La duda estaba en si el Racing de Ferrol iba a aguantar el arreón final del líder, acompañado por el efecto de un Heliodoro que ya rugía. Y más aún cuando Fabio sacó el balón de la línea tras un preciso toque de cabeza de Gallego (73’).

La recta final

A esas alturas, el punto ya le estaba valiendo a un conjunto gallego dispuesto a arañar segundos a base de picardía, con alguna que otra caída justificada para enfriar el impulso de un Tenerife activado en su frente de ataque con Maikel y Sabina por Alassan y Gallego (81’).

Pero todo salió al revés. El Racing tuvo la suya, una falta evitable similar a un córner que exprimió al máximo con un remate de cabeza de Zalaya mal defendido. El Tenerife buscó el empate a la desesperada solicitando incluso l a revisión de una jugada en la pantalla por un posible penalti sobre Maikel. Pero no fue suficiente para el árbitro y todo terminó con un 0-1 que confirma el parón que podía llegar.