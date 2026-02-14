Las explicaciones de Cervera tras la primera derrota del año para el CD Tenerife

Explicaciones tras un revés doloroso, pero no dramático. El Tenerife no caía derrotado desde hacía 12 partidos y se mantiene como destacado líder de la categoría. Álvaro Cervera, su entrenador, lamentó que los suyos diesen «ventaja» al adversario y no supieran, al menos, proteger el empate.

«Fue un partido donde hicimos lo que solemos hacer siempre, pero con menos peligro que otras veces. Hemos jugado por fuera, hemos llegado y hemos sumado ocasiones, quizá no tantas como otros días;pero el partido no está mal jugado. Lo que ocurre es que enfrente teníamos un rival con jugadores importantes, que no pierden la pelota con facilidad y tú tienes que esforzarte en robar. Se veía ya en la primera mitad que podían aproximarse a nuestra portería con peligro; luego, han tenido una oportunidad clara que la ha desbaratado Dani. Y ahí creo que les hemos parado, hemos sacado muchos córners, hemos generado... y al final, bajo mi punto de vista, hemos cometido un error que les permite ganar», resumió el míster.

«Es un partido de empate más que de otra cosa; y no estoy descontento con el jjuego porque no hemos variado el guion de otros días y hemos robado muchas veces. Pero si no se podía ganar, lo que no debíamos era perder, y menos así, en una acción a balón parado», prosiguió en su relato. A su juicio, a su plantel le pudieron las ansias y acabó concediendo en una acción de estrategia. «Nosotros hacemos mucho hincapié en esa faceta. Hemos sido muy buenos durante toda la temporada, pero nos han podido las prisas;parecía que estábamos esperando a que sacasen para volver a atacar», indicó sobre la secuencia del 0-1.

También se le preguntó por las permutas que introdujo en la segunda mitad. «Hicimos un cambio y luego otro. Los veía claros, primero el de Juanjo y luego el de Noel. Y al final metemos gente de ataque. Cambiamos para hacer lo mismo con más energías. Introducimos jugador por jugador, cada uno con sus diferencias y sus matices, pero para que el equipo se siguiera pareciendo a lo que yo quiero que sea», justificó.

«Sé que estos partidos, desde que los ves empezar... sabes que los puedes perder porque ellos son buenos. No me gusta perderlos así, ni me gusta darle ventajas al contrario», completó el preparador blanquiazul, quien aseguró que habrá que esperar al cierre de la jornada para evaluar daños y clarificar cómo queda el Tenerife. Dependerá de lo que haga el Celta Fortuna, que tiene una oportunidad para recortar distancias y situarse a nueve del representativo, si bien los blanquiazules tienen encarrilado el average particular (4-0 en la primera vuelta)con el cuadro vigués.

La visión visitante

Guillermo Fernández Romo, técnico del Racing, se mostró satisfecho por el «nivel competitivo» que ofreció su equipo en un campo complicado como el Heliodoro. «Ha llegado la falta a favor, el gol y un resultado muy satisfactorio para nosotros», resumió el entrenador visitante. Asu entender, los cambios que introdujo tuvieron el efecto deseado para salir victoriosos de la Isla, donde no había ganado nadie desde el año pasado. Triunfo de quilates para el equipo de A Malata.