Cervera pone al partido por delante de su plusmarca

Álvaro Cervera aseguró ayer que será un honor igualar hoy a José Luis Oltra (160 partidos oficiales al frente del CD Tenerife) y convertirse pronto en el primer entrenador del escalafón blanquiazul, pero remarcó que el principal objetivo hoy es la victoria, como siempre, y receló de la situación clasificatoria del rival. “Estoy seguro de que van a acabar arriba”, dijo del Racing de Ferrol, ahora fuera de los puestos de privilegio.

Aunque verbalizó que lo importante será sacar el partido adelante, Cervera sí reconoció que llevará “con honor” el récord. “Es un dato que enorgullece a un entrenador, porque es sinónimo de estabilidad, algo difícil de conseguir en esta profesión. En los últimos tiempos, somos casi siempre la primera pieza que cae cuando las cosas no van bien; y a mí es un registro que me produce una gran satisfacción, más aún porque se produce en un club centenario e histórico como es este. Ha habido en la historia entrenadores mucho mejores que yo, que han conseguido cosas más importantes, pero el tiempo es lo que me ha permitido igualar y superar, algo que llevaré con orgullo cuando se consiga”, manifestó en su habitual cita de los viernes con los medios de comunicación.

A la hora de hacer balance del estado de la enfermería y jugadores lesionados, confirmó la disponibilidad plena del canterano Dani Fernández, quien puede volver a la convocatoria. Y subrayó que van a prepararle “un periodo de readaptación” a Iván Chapela para que se ponga al mismo ritmo de sus compañeros tras un largo tiempo de inactividad. “Realmente no tiene ningún problema grave. Él está bien y quiere entrenar, pero queremos darle unos siete o diez días de trabajo específico”, recetó el míster.

Durante su comparecencia ante la prensa, Cervera quiso realzar y valorar a Gastón Valles, que recibió algunas críticas tras su gris partido ante el Bilbao Athletic. "Yo le veo muy bien porque es buen chico, entrena bien y estoy convencido de que va a ser un gran futbolista. De hecho, estoy encantado que se haya decantado por nosotros. Tiene posibilidades de hacer muchas más cosas de las que le hemos visto hasta el momento. Estar acertado o no, eso no es lo que más me importa. Aquí, los delanteros hacen mucho más trabajo que el de empujarla; y tal vez que eso le esté sorprendiendo. Aquí el delantero no está solo para marcar goles, pero le veo bien y estoy muy contento con su predisposición”, apuntó.

Sobre el Ferrol, indicó que ha experimentado importantes transformaciones desde la primera vuelta del campeonato. “Ahí, eran un equipo algo diferente. Hacían cosas que otros clubes de la categoría no hacen, o no pueden hacer. Hace cuatro jornadas han cambiado de entrenador, y entendemos que es porque quieren estar más arriba. Ahora son un equipo diferente, no hacen el mismo juego que hacían antes. Pienso que al final se van a meter porque tienen buenos jugadores y el potencial para conseguirlo”, cerró.

.Por otro lado, el preparador blanquiazul dejó en el aire la titularidad de Dani Martín, tras causar baja en Lezama por su muy reciente paternidad. “La decisión que tomemos seguro que la entiende el que juegue, y también el que no. La del portero es una figura muy particular y hay que tomar una decisión, la más acertada; y ya la tenemos clara”, apuntó.

Noticias relacionadas

Por último, desechó la opción de concentrar al equipo o tomar medidas extraordinarias por la coincidencia con las fiestas, pero sí comentó que “el Carnaval es una posibilidad de desconcentrarte, por estar pensando en el día siguiente, o en el lunes”. Explicó Cervera que sí solía preocuparse eincluso desgastarse con este asunto, pero reconoció que ha dejado de hacerlo. Además, puso el acento en que cuenta esta temporada "con un vestuario muy sano en ese sentido", así que abogará por la responsabilidad individual de cada futbolista..