Con 12 puntos de red y ante un rival en horas bajas

Cuando arrancó la temporada a finales de agosto, en la mayoría de quinielas para el ascenso aparecían justamente los dos nombres que conforman el cartel del partido de esta tarde. El del CD Tenerife, ahora lanzado en la clasificación y catalogado de forma unánime como aspirante único al codiciado cambio de categoría; y el del Racing de Ferrol, que confeccionó en su día una plantilla para pujar también por el ascenso.

Se quedó corto, porque frente a la variedad de recursos y al potencial manifiesto del representativo, al cuadro gallego no le ha bastado con tener en nómina a los Pascu, Álvaro Juan, Pareda, Gorostidi, Tejera y compañía. Nombres con experiencia en categorías superiores y que posiblemente podrían jugar en casi cualquier equipo de la categoría, pero que no han hallado la fórmula para ser competitivos. De hecho, acaban de cambiar de entrenador hace solo algunas semanas, sin que el cuadro de A Malata encuentre aún los efectos deseados.

De los equipos con más pedigrí, es el Racing el que peores prestaciones y sensaciones está arrojando en liga. No en vano, llegá al Heliodoro instalado en la peor de las dinámicas, con solo un triunfo en los últimos ocho intentos y sin notar aún el empuje que se esperaba de los fichajes de invierno. Entre ellos Fabio González, que se reencontrará con la que fue su afición por solo unos meses.

De todos los equipos que comenzaron la competición con aspiraciones de ascenso –o al menos de disputar la promoción, objetivo que ahora se fijan los blanquiverdes– el Ferrol es, con diferencia, el que más flaquea a domicilio. En sus partidos fuera de su feudo ha encajado la friolera de 32 goles y ha perdido en siete ocasiones, con la llamativa curiosidad numérica de que no conoce aún el empate en su versión visitante.

En el Tenerife no se fían de la presunta fragilidad del rival. Creen que acabará rugiendo el león dormido y confían en que no sea esta tarde. Tras dar por muy bueno el empate de Lezama, que mantiene en 12 (más el average particular) la distancia con el segundo y permite pronosticar el alirón para finales de abril. Los tiempos podrían adelantarse si el representativo recupera la costumbre de la victoria. En casa no se escapan puntos desde el año pasado y en el seno del vestuario existe la convicción de que, con abrochar todos los puntos en casa ya bastaría para asegurar el ascenso.

El equipo no pudo contar con Jesús de Miguel en su visita al Bilbao Athletic, uno de los muy escasos partidos en los que el Tenerife se quedó sin marcar, y su ausencia se mantiene por segunda semana consecutiva. A tenor de las declaraciones de Cervera ayer, el duelo de hoy se presenta como una nueva oportunidad para Gastón, el refuerzo de invierno que más está participando en sus alineaciones. Hay más dudas, como quién será dueño de la portería (Dani o De Vuyst) el día que Cervera igualará a Oltra. Es el año de los récords.