El CD Tenerife - Racing de Ferrol de esta jornada ya tiene canal: fecha, horario y así puedes ver este partido por TV y streaming

El CD Tenerife vuelve al Heliodoro Rodríguez López con la oportunidad de reforzar su liderato y ampliar la brecha con sus perseguidores. El conjunto chicharrero, que está al frente del grupo 1 de Primera Federación y en plena dinámica positiva, recibe al Racing de Ferrol con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la tabla y dar un nuevo golpe sobre la clasificación.

El equipo de Álvaro Cervera mantiene una ventaja sólida al frente de la clasificación: 12 puntos sobre el segundo y 15 respecto al tercero, una distancia que equivale a cuatro y cinco victorias, respectivamente. El empate sin goles en Lezama ante el Bilbao Athletic no alteró nada, ya que tanto Celta Fortuna como Pontevedra tampoco pasaron de la igualada en sus compromisos del pasado fin de semana.

Con 22 de los últimos 24 puntos en juego, el CD Tenerife atraviesa una racha espectacular que le permite soñar, cada vez con más fundamento, con certificar cuanto antes el regreso a Segunda División.

El Racing de Ferrol ha ido de más a menos

Por su parte, el conjunto gallego ha ido perdiendo la buena dinámica con el paso de las jornadas. Cuando el CD Tenerife visitó A Malata, el Racing de Ferrol ocupaba la cuarta posición e incluso llegó a situarse segundo en algunos tramos del campeonato. En el partido de ida, los blanquiazules se impusieron 0-2 en un buen partido a domicilio.

Sin embargo, tras sumar solo una victoria en sus últimos siete partidos, los ferrolanos han caído hasta la séptima plaza y buscan reaccionar antes de descolgarse de la zona alta.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El CD Tenerife - Racing de Ferrol se jugará el próximo sábado 14 de febrero a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 24 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López (Santa Cruz de Tenerife).

Así puedes ver el CD Tenerife - Racing de Ferrol

El partido entre el CD Tenerife y el Racing de Ferrol solo se podrá ver por el Canal Lineal de la competición, disponible en las operadoras: LaLiga+, DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.