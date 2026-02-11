El central Aimar Duñabeitia, en el radar de la dirección deportiva del CD Tenerife

El viaje a Bilbao del pasado fin de semana fue doblemente productivo para el director deportivo del Tenerife, Manu Guill. Por un lado, pudo seguir en directo las evoluciones del representativo, que salió indemne de Lezama y un punto más cerca del objetivo; y por el otro, la cita frente al Bilbao Athletic le permitió departir y verse con Aimar Duñabeitia, un central fijo en los planes del filial rojiblanco y que está en el radar del club isleño para la próxima temporada. No obstante, su proyección es tan fulgurante que no pasa desapercibida para otras muchos equipos que ya están instalados en el fútbol profesional, ahí adonde aspira a regresar el Tenerife a la mayor brevedad posible.

El joven zaguero es uno de los defensas que más llama la atención en toda la categoría. No en vano, el Cádiz intentó hacerse con sus servicios a préstamo en el último mercado invernal. Antes, se le asoció también al Deportivo de La Coruña. El interés del Tenerife es real. Es de los jugadores que más gusta para apuntalar el eje de la retaguardia al grupo de trabajo que encabeza Guill, aunque desde el club son sabedores de la alta competencia por el central.

Un factor muy relevante

Hay un factor que alimenta el optimismo, y es el caso índice de confianza que le ha mostrado el entrenador del primer equipo del Athletic al dorsal 4 de su filial. Si no le sirve a Ernesto Valverde, lo normal es que el club de San Mamés pudiera facilitar una salida en verano. Ahora bien, los pretendientes le sobran a Aimar, que sabe del interés del Tenerife de primera mano. Casualidad o no, frente al equipo de Álvaro Cervera ha cuajado dos partidos sensacionales, especialmente el último, como así refrendan sus estadísticas individuales.

Duñabeitia Madariaga nació en Gernika hace ahora 22 años y lleva desde los 12 adscrito a la cadena de filiales de los leones. Ya a los 19 aterrizó en el Basconia, el tercer equipo del Athletic; y un año más tarde empezó a asomar la cabeza en el conjunto de Primera RFEF. Esta temporada ha jugado 17 partidos, todos con la condición de titular y todos completos (90’), y además ha adornado su participación con dos dianas (ante Arenas y Barakaldo).

Aunque pueda parecer que aún es pronto para cerrar movimientos con vistas a la próxima temporada, la mayoría de direcciones deportivas dejan amarrados sus primeros fichajes mucho antes de junio. En el caso del Tenerife, la perspectiva favorable de un ascenso casi seguro permite anticipar movimientos. Y aunque hay futbolistas que obviamente son válidos para la categoría de plata, en determinadas demarcaciones habrá que acometer fichajes para conformar un plantel con alternativas, ambicioso y que juegue como le gusta a Cervera, cuya continuidad se da por segura.

En el centro de la zaga hay varios jugadores con contrato en vigor. Uno de los que tiene contrato perecedero es José León, que está dando un rendimiento excelso y ahora mismo parece incuestionable en su titularidad. Lo mismo Landázuri, por quien seguramente aparezcan pretendientes en la ventana estival. La nómina de centrales la completan Facundo Agüero, que busca su sitio en las alineaciones del entrenador –fue descartado el pasado sábado para la cita en Lezama– y el recién aterrizado Antal, cedido por el Girona con opción de compra, y que aún no ha tenido casión de estrenarse con los colores del Tenerife.