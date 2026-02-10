Espacio destacado para Álvaro Cervera en la historia del Tenerife

La temporada en la que el Tenerife va camino de lograr su décimo ascenso de categoría –el segundo conquistado al primer intento después bajar en la campaña anterior– y en la que Aitor Sanz está cada vez más cerca de convertirse en el jugador con más partidos de competición disputados con el equipo blanquiazul –a 12 de Alberto Molina–, queda margen para que Álvaro Cervera ocupe igualmente un lugar destacado en la historia del club, no solo por poder ser el primer entrenador en conseguir dos ascensos –ya vivió esa experiencia en 2013–, sino por su inminente avance al techo de la relación de técnicos con más encuentros dirigidos del representativo. Está a uno del líder de esa tabla, José Luis Oltra (159 y 160). El empate llegará el sábado en la cita con el Racing de Ferrol en el Heliodoro Rodríguez López (17:30).

Cervera se situó en la zona alta de esa clasificación al término de su primera etapa en el Tenerife. Con 110 partidos se acercó a Oltra (128) y dejó atrás a los otros dos que, en esos tiempos, habían rebasado la centena, ni más ni menos que Jorge Valdano (102) y Jupp Heynckes (104), dos de los principales impulsores desde el banquillo de la mejor etapa del equipo tinerfeño, la de la década de los 90.

El punto de partida

Álvaro debutó en el cargo el 26 de agosto de 2012 en el estadio Antonio Domínguez, en la apertura de la campaña 12/13. Un 0-2 al Marino fue el punto de partida de un curso que terminó de la mejor manera, con el regreso del Tenerife a Segunda División. El técnico continuó al frente de la plantilla tras ese éxito. En la 13/14 tuvo en sus manos la oportunidad de pelear por subir a Primera, pero una racha final de siete jornadas sin sumar dejó al equipo en la mitad de la tabla. En el curso posterior, el Tenerife se vio involucrado en la pugna por no caer a Segunda B y fue despedido después de 23 partidos. Entre Liga y Copa, sumó 110 y se colocó segundo en el ranking por detrás de José Luis Oltra, que en ese entonces tenía 128 –añadió otros 32 en la campaña 2018/19–.

Con el paso de los años, Cervera terminó bajando un par de escalones en la clasificación histórica de entrenadores del Tenerife. Fue adelantado por José Luis Martí (108) y por Luis Miguel Ramis (124). Pero el destino quiso que pudiera abrir otro ciclo en el club blanquiazul. El 23 de diciembre de 2024 fue anunciado como la solución elegida para intentar evitar el descenso a Primera RFEF. El Tenerife era colista de Segunda después de 21 jornadas consumidas.

En esa campaña, Álvaro pasó de los 110 que tenía a 134 y recuperó la segunda plaza. Y con su continuidad al frente del equipo al cierre del ejercicio 24/25, casi tuvo la garantía de poder adelantar a Oltra.

En Primera RFEF

Con los 25 encuentros que ha jugado el Tenerife en la presente campaña, contando los de Copa ante el Alcalá y el Granada, está a un paso del valenciano. El de este sábado será su encuentro número 160, y tendrá 14 más dentro del calendario del presente ejercicio.

Cervera, que tiene contrato con el Tenerife hasta junio de 2027, ha supervisado desde el banquillo 67 victorias de la escuadra insular, y ha sido testigo de 39 empates y 53 derrotas. Su trayectoria se ha desarrollado con 88 partidos de Segunda División, 38 de Segunda B, 23 de Primera RFEF, seis de Copa del Rey, dos del playoff de ascenso a Segunda y otros dos de la final de campeones de Segunda.

Entrenador PG PE PP Partidos

José Luis Oltra 55 49 56 160

Álvaro Cervera 67 39 53 159

Luis Miguel Ramis 50 34 40 124

José Luis Martí 39 40 29 108

Jupp Heynckes 44 27 33 104

Jorge Valdano 43 26 33 102

F.J. García-Verdugo 49 24 26 99

Carlos Muñiz 50 15 31 96

Dragoljub Milosevic 27 23 32 82

Martín Marrero 35 31 15 81