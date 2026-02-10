CD Tenerife, el descendido ejemplar

El Tenerife-Racing de Ferrol jugado el 11 de mayo de 2025 en el Heliodoro Rodríguez López, fue uno de los partidos de la temporada pasada más tristes para el tinerfeñismo. O el que más. Fue el primero que el equipo blanquiazul disputó como descendido a la categoría de bronce. Sin vuelta atrás. Quedaban todavía cuatro jornadas para el cierre del calendario y el destino quiso que aquella tarde se enfrentaran dos conjuntos que iban a coincidir en Primera Federación unos meses más tarde

La caída de la escuadra gallega ya era matemática a esas alturas de un curso que también arrastró al Eldense y al Cartagena. Los cuatro aprendieron la lección e iniciaron la campaña 25/26 con la misión de reconquistar el terreno perdido cuanto antes. De todos, el Tenerife es el que más cerca tiene esa meta. Es líder del Grupo 1 con 54 puntos, doce más que su más cercano perseguido, el Cerlta Fortuna. Su rival de este sábado, el Racing de Ferrol (17:30), aparece seis puestos más abajo con 34 unidades y con la esperanza de poder llegar a tiempo a la promoción.

Eldense y Cartagena forman parte del Grupo 2. Los alicantinos han ido remontando y ya son terceros, con 40 puntos. En cambio, el Cartagena parece abocado a tener que conformarse con la salvación. Es decimoquinto con 28.

El Amorebieta

En definitiva, el Tenerife se está comportando como un descendido ejemplar. Y los antecedentes indican que una respuesta tan inmediata y eficaz, no está al alcance de cualquiera. Hay un dato que pone de manifiesto lo difícil que resulta cumplir de principio a fin con la condición de favorito por tener un pasado cercano en la categoría superior: desde que existe la Primera RFEF, de la Liga 21/22 en adelante, solo un descendido consiguió subir a Segunda División en el primer intento como campeón, sin la necesidad de pasar por las eliminatorias del playoff. Se trata del Amorebieta de la temporada 22/23. Ni Castellón, ni Albacete, ni Málaga... El Amorebieta.

Sí hay más casos de equipos descendidos –cuatro– que tuvieron un paso breve por la Primera RFEF, de una única campaña, pero todos tuvieron que tomar el camino largo, el de la promoción. Es lo que vivieron el Albacete en la 21/22, el Alcorcón en la 22/23, el Málaga en la 23/24 y el Andorra en la 24/25. O lo que es lo mismo, de 16 equipos procedentes de Primera RFEF, solo cinco fueron capaces de recuperar su plaza en Segunda en el espacio mínimo de un año, entre las Ligas 2021/22 y 2024/25.

La referencia del Ibiza

El análisis parcial de la trayectoria descrita por esos 16 conjuntos deja alguna lectura interesante si se comparan sus registros en la vigésima tercera jornada con la marcha que lleva el Tenerife en la 25/26, de la extensión de ese mismo número de partidos. Los de Álvaro Cervera completaron ese tramo con la suma de 54 puntos. Y todavía le quedan 15 jornadas por delante. Es una marca que tiene un único precedente –entre los descendidos–, el del Ibiza de la temporada 23/24. La escuadra balear presentó la misma puntuación en ese momento de la temporada, pero sin ser líder. Ocupaba el segundo puesto empatado a 54 puntos con el primero, el Castellón.

Los de Castalia no bajaron el ritmo y ascendieron como campeones. Pasaron de 54 puntos en la jornada 23 a 82 en la última fecha, la 38. Por contra, el Ibiza se atascó y terminó tercero con 68: en los últimos 15 encuentros solo pudo añadir 14 puntos a su clasificación. Muy pocos para un equipo que aspiraba a subir directamente. Su bajón empezó en la vigésima tercera jornada con un empate ante el Atlético Sanluqueño. A partir de ahí, el balance fue de tres victorias, siete derrotas y cinco empates. La racha provocó un cambio en el banquillo. Onésimo Sánchez sustituyó a Guillermo Fernández Romo a cuatro jornadas para el final. Pero tampoco así hubo garantía de éxito, ya con el playoff como premio de consolación. El Barça Atlético fue su primer rival en los cruces y le endosó un global de 7-4.

Pero, por lo general, ningún descendido se acercó a la puntuación que tiene ahora el Tenerife o la de aquel Ibiza. Nadie pasó de los 50 a las puertas de la jornada 24.

El precedente de La Malata

Racing de Ferrol y Tenerife se enfrentaron en la primera vuelta en La Malata el 1 de noviembre de 2025. Los blanquiazules eran líderes con una ventaja de dos puntos sobre el Celta Fortuna y el conjunto ferrolano. El liderato estaba en juego. Y los blanquiazules lo defendieron con un convincente 0-2 (Nacho Gil y Alberto Ulloa). Con este resultado salieron de un bache de tres jornadas seguidas sin ganar –empate en Cáceres y derrotas ante el Unionistas y el Barakaldo–. Después de sufrir un pinchazo más, con el Bilbao Athletic en el Heliodoro, iniciaron el despegue con la suma de 32 puntos de 36.

Estabilidad

De los cuatro descendidos a Primera RFEF la temporada pasada, el Tenerife es el único que ha avanzado sin cambiar de entrenador. El Racing de Ferrol empezó con Pablo López –18 partidos– y siguió con Guillermo Fernández Romo, con Míchel Alonso como enlace en una jornada a modo de técnico interino. En el Grupo 2, al Eldense no le vino mal el movimiento en el banquillo. Claudio Barragán relevó a Javier Cabello en la novena jornada y estabilizó el rumbo del equipo del Pepico Amat: ocho triunfos y seis empates en 15 partidos. El Cartagena acaba de pulsar el botón del pánico. Javi Rey se mantuvo en el cargo hasta la vigésima primera jornada con números de permanencia apurada. Su sustituto es Raúl Guillén. Se estrenó con una derrota ante el Hércules en el estadio Rico Pérez.