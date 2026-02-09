Superávit de 150.000 euros en el CD Tenerife después del cierre del mercado de invierno
Manu Guill asegura que el club cumplió todas sus previsiones en la ventana de altas y bajas de enero. Destaca la implicación y la ambición de «la propiedad».
Manu Guill ofreció un balance de la actuación del Tenerife en el mercado de invierno de 2026, cerrado el 2 de febrero con la inscripción de Facundo Agüero –fichado en verano pero sin espacio hasta ahora dentro del cupo de mayores de 23 años–, las incorporaciones de Antal Yaakobishvili, Gastón Valles e Iván Chapela, y las cesiones de Ander Zoilo y Josep Calavera al Nástic y el Hércules. Se podría incluir la baja a petición propia de Álvaro González, anunciada el 22 de diciembre, y el préstamo al Granada de Baba Diocou, un extremo perteneciente al Tenerife desde la pasada pretemporada que completó la primera mitad del calendario en el Arenas antes de dar el salto al equipo de Los Cármenes hasta el próximo 30 de junio, a no ser que la entidad de destino haga efectiva la opción de compra voluntaria añadida en el acuerdo.
En el acto de presentación de Chapela, desarrollado en el Hotel Landmar Costa Los Gigantes, el director deportivo reconoció que si el Tenerife hubiera sido "conformista", no habría reforzado el plantel en enero, ya que la clasificación muestra que no existía tal necesidad, pero en la toma de decisiones predominó la "ambición de la propiedad y del consejo de administración", así como la voluntad de "no dejar ningún cabo suelto" en el intento de amarrar el ascenso a Segunda. "Quisimos mejorar la plantilla con gente que pelee por el puesto", apuntó pensando en Antal, Gastón y Chapela.
Un "bendito problema" para Cervera
En esa línea, opinó que es un "bendito problema" que el cuadro técnico encabezado por Álvaro Cervera maneje tantas alternativas y no se limite a trabajar a diario con una nómina corta de jugadores. "Me preocuparía si el entrenador nos dijera que no tiene efectivos", advirtió Guill sin pasar por alto que esta situación ha permitido que Fran Sabina y Alberto Ulloa hayan vuelto a tener minutos con el filial.
Llevando el análisis al plano económico, el dirigente también encontró ventajas, ya que, según reveló, el Tenerife terminó de pulir la plantilla con números azules. "Teníamos que cumplir con el presupuesto y lo conseguimos con las incorporaciones, las salidas y las cesiones, sobre todo las de Zoilo y Calavera, y pudimos ajustarlo todo para acabar con un superávit de 150.000 euros, que es una cantidad que le viene muy bien al club, así que estamos muy contentos", afirmó el director deportivo.
Guill aseguró que se cubrieron "todas las previsiones" planteadas en las reuniones previas a la apertura del mercado y destacó la "implicación de la propiedad", o lo que es lo mismo, del accionista y consejero Rayco García. "Estuvimos todos hasta el último día en el estadio ultimando el fichaje de Iván Chapela, nos dieron todas las herramientas necesarias y eso es digno de mencionar porque denota que se están cuidando todos los detalles relacionados con la planificación", continuó el alicantino.
Ni un euro por Iván Chapela
Guill aclaró que el Tenerife no tuvo que realizar ningún pago para hacerse con los servicios de Chapela, un futbolista que tuvo contrato con el Burgos hasta el pasado 2 de febrero. "Su club de procedencia defendió sus intereses y nos varió las condiciones unas cuantas veces, pero nos plantamos y no pagamos nada", explicó Guill antes de confirmar que el Burgos sí se reservó un pequeño porcentaje de una futura venta del futbolista y otra suma si el Tenerife conquista el ascenso a Segunda División.
La renovación de Fabricio
Fuera de mercado, la entidad blanquiazul avanzó en su hoja de ruta con la ampliación de la duración del contrato de Fabricio de Souza hasta junio de 2028. Manu indicó que el brasileño se había ganado esa mejora "por méritos propios" después de llegar al club "por la puerta de atrás" y ofrecer un "rendimiento muy bueno" en los entrenamientos y en la competición. "Teníamos previsto esta ampliación por dos campañas más con una opción unilateral", informó dando más datos acerca de una operación "de club", ya que si de puertas adentro tienen "algo claro", como la conveniencia de renovar a Fabricio, mueven "ficha".
Son novedades que, aunque también tienen una proyección de futuro, forman parte de la estrategia diseñada exclusivamente para acercar al Tenerife a su regreso a Segunda. "El primer objetivo es subir de categoría sin ver más allá, aunque el colchón de puntos que tenemos –12 con el segundo– y la fiabilidad del equipo nos permiten pensar un poquito en el futuro", concluyó dejando el aviso de que todavía quedan 15 partidos antes del final del calendario de Primera RFEF y "no hay nada hecho" porque "el fútbol es muy caprichoso y pueden pasar muchas cosas".
Enric se está "ganando" seguir y Aitor merece un "contrato vitalicio"
Uno de los asuntos que tendrá que abordar la dirección deportiva del Tenerife al final de la presente temporada, seguramente con el equipo en Segunda División, será la revisión de los contratos de Aitor Sanz y Enric Gallego. Manu Guill avanzó que más adelante se sentará a hablar con los dos capitanes. "Este no es el momento de tocar este tema porque estamos centrados en ascender", advirtió. "A Aitor le haría un contrato vitalicio y los números de Enric están ahí, se lo está ganando. Pero esto es fútbol y entre todos valoraremos qué es lo mejor", comentó el dirigente.
Guill actualizó el caso de Javi Alonso. El centrocampista tinerfeño sufrió una lesión de rodilla el pasado verano y fue inscrito como jugador del filial. Nada ha cambiado para él. "Tuvo una lesión compleja de la que se está recuperando. Todo el mundo pensó que iba a estar bien antes, pero ha tenido problemas. Cuando esté recuperado, ayudará al Tenerife B", explicó.
El director deportivo opinó que Sergio Aragoneses "necesitaba salir" y el club tomó, por ese motivo, la decisión de que se uniera al Arenas con una cesión. "A veces, los jugadores se pueden acomodar un poco", dijo.
Baba Diocou también cambió de equipo en enero a préstamo. "Con esta operación, adelantará plazos", apuntó Guill sobre el paso del extremo de un equipo de Primera RFEF, el Arenas,a uno de Segunda, el Granada. Es una cesión remunerada.
