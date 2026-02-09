Iván Chapela, un extremo "listo dentro del área" para el CD Tenerife

Su fichaje no fue «nada fácil», tal como explicó Manu Guill. Se desbloqueó el 2 de febrero, al borde del cierre del mercado de invierno. El resultado de tanta insistencia por parte del Tenerife y también de Iván Chapela López –Chiclana de la Frontera, 25/1/99-, fue la salida del jugador del Burgos para que pudiera firmar un contrato con la entidad tinerfeña hasta junio de 2028 a coste cero –el club de procedencia se reserva un porcentaje de una futura venta y recibirá una cantidad en caso de ascenso–. El extremo gaditano, especialista en moverse por la banda derecha pero capaz de jugar a pierna cambiada, ampliará los recursos ofensivos del plantel que entrena Álvaro Cervera. "Me considero listo en el área", avanzó en su presentación.

El director deportivo aclaró que la incorporación al Tenerife de Chapela no fue "fruto de la casualidad" ni surgió de un día para otro. "Llevábamos un tiempo con esta operación, hablando con él, preguntando por su situación... Y se complicó en un primer momento porque es un jugador de otra categoría, de Segunda División, que es algo que ha demostrado con números y con hechos. Las circunstancias hicieron que estuviera a nuestro alcance y que él tuviera ganas de venir, pero no fue nada fácil", repasó el alicantino, que se encontró inicialmente con la intención del Burgos de cobrar por un traspaso que terminó sellándose sin compensación económica. «La propiedad incidió mucho», añadió Guill sobre el papel que tuvo Rayco García. "Aunque no teníamos ninguna urgencia por reforzar esa posición, era una oportunidad de mercado", aseguró.

De nuevo con Guill y Cervera

Manu ya conocía a Chapela. Habían coincidido en el Eldense. Pero el director deportivo del Tenerife no es la única conexión que tenía Iván con su nuevo equipo. Álvaro Cervera fue quien le brindó la oportunidad de debutar en Primera. El Cádiz fue el espacio común; y la 21/22, la temporada. En definitiva, Chapela reunió motivos de sobra para dar el paso, aunque con ello tuviera que bajar de categoría, de Segunda a Primera RFEF.

"Es un sitio que me va a venir muy bien, conozco al míster, a Manu, a Hugo (Rico, integrante de la dirección deportiva)... Sé lo que puedo dar y lo que me puede dar el club", comentó Iván en su presentación, desarrollada en el Hotel Landmar Costa Los Gigantes.

Chapela abre esta nueva etapa con el deseo de volver a sentirse "importante" y estar "feliz en un sitio", que es algo que, en el plano profesional, no sintió en su experiencia de medio curso en el Burgos, club al que se unió el pasado verano después de sufrir el descenso del Eldense a Primera RFEF. A las órdenes de Luis Miguel Ramis solo pudo participar en cuatro partidos;el último, ante la UD Las Palmas el 7 de septiembre. Una lesión en el recto anterior del muslo derecho condicionó su adaptación al conjunto de El Plantío hasta el punto de no llegar a jugar más.

Sin prisas

Después de su irregular arranque de curso, Iván afirmó que ya está en condiciones de competir. "Llevo sin jugar desde septiembre, pero he estado entrenando con el Burgos durante este tiempo, aunque en las últimas semanas sin estar al ritmo del equipo por la situación de mi salida. Pero ya me encuentro bien. Tengo que volver al nivel que he dado y que sé que puedo recuperar. Por ese lado estoy tranquilo", afirmó el gaditano.

Precisamente, Guill confirmó que ni el club ni el cuadro técnico tienen "prisas" con Chapela, entre otras cosas porque el Tenerife está rindiendo "a un nivel espectacular" y no necesita un salto de calidad inmediato. "Sabemos que viene de una situación complicada y queremos que coja sensaciones y recupere su nivel", apuntó Manu.

¿En qué ganará el Tenerife con la presencia de Chapela en el campo? El director deportivo explicó que es un futbolista que "se desenvuelve muy bien en la banda derecha: es un extremo, un siete, pero también puede jugar a pierna cambiada. Tiene calidad, llega bien por la banda y destaca por su verticalidad. Es muy listo en el área y tiene gol. En cada temporada hace números", destacó Guill sobre un atacante que, por ejemplo, anotó nueve goles con el Eldense en Segunda División en la Liga 23/24.

Por si había alguna duda, Iván se definió igual: "Me considero listo dentro del área, me suelo mover bien". Ya solo falta que debute.