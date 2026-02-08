Al Tenerife B no le basta con tres goles para ganar

Los errores defensivos volvieron a penalizar al CD Tenerife B, conformado con rescatar un punto con un gol de Fran Sabina en el minuto 87 cuando el Navalcarnero soñaba con los tres. Letal cuando aflojaron marcas o perdieron el orden los de Leandro Cabrera, el cuadro madrileño llegó y remató menos, pero no perdonó a un filial blando en su área, como tantas veces en la presente temporada.

El empate mantiene a los blanquiazules –todavía tienen que despachar el derbi chico aplazado contra Las Palmas Atlético, programado para el 11 de marzo– a dos puntos de la promoción de ascenso. Han notado más la contribución de Fran Sabina que la de Alberto Ulloa –los dos viajaron a Bilbao con el primer equipo, lo mismo que el portero Alejandro Padilla, y el delantero incluso tuvo minutos en Lezama– después volver ambos a la dinámica de la Segunda Federación, pero tienen pendiente de resolver la tarea de dominar los partidos como local, donde se han dejado ya la mitad de los puntos –15 sumados de 30 posibles–.

Incapaz de aguantar la ventaja que abrió Fran Sabina en el minuto 20, aprovechando casi bajo los palos un servicio de Giovanni cayendo a la línea de fondo, enseguida respondió el Navalcarnero al 1-0 con un golazo en la ejecución de Álex Altube, antes ganando la espalda y un corte que se comió Kevin mal negociando un balón largo a la caída del delantero.

Los de Mazinho buscaron el segundo tanto antes de la pausa y lo consiguieron entre Dylan y Juan Ybarra, el volante lagunero con un zurdazo cruzado repelido por el larguero, el madrileño atento a la segunda jugada para hacerse con el rechace y marcar. A la vuelta de los vestuarios esperaba otra pesadilla dominical con sendos errores que casi dieron los puntos al equipo de Manu González.

Antes del cuarto de hora, la segunda llegada del Navalcarnero se resolvió en gol. Giovanni permitió que, en pelota prolongada por su flanco, el balón volviera al área colocado por Juanmi, donde apareció Quivira, liberado de vigilancia, para armarse una definición de cabeza en plancha: 2-2 en el minuto 58.

Y en la siguiente llegada, un golpe casi letal. Una pérdida local cerca del área de Dani Simón, un pase directo que agarró fuera de sitio a los medios, una descarga de Jaime Pérez en la pugna con Trilla en lo que Kevin iba a la ayuda para encimar y un caramelo para la llegada liberado de Chus Villar, definiendo con éxito ante la salida de Álex Padilla. Remontada visitante.

Con quince minutos y el descuento para salvar al menos un empate, el Tenerife jugó cerrando con tres defensas –Trilla por dentro y el debutante Pau Fernández y Giovanni a los flancos–, metió más ataque con Richardson y Viti, y se fio a lo que le dieran las conducciones de Juan Ybarra o las llegadas de Giovanni, protagonistas ambos del 3-3 que obraron –un pase al espacio y otro previo el remate– para el segundo acierto de Fran Sabina, la mejor noticia para un filial blanquiazul que tendrá que elevar la tensión defensiva si quiere pelear por los puestos nobles. La siguiente oportunidad, ante un rival metido en la zona de descenso a Tercera RFEF, el debutante Quintanar del Rey.