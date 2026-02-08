Iván Chapela, visto por uno de sus entrenadores: «Correcto y educado fuera del campo, valiente y atrevido dentro de él»

Con una distancia muy solvente respecto a sus más inmediatos perseguidores y la condición de invicto desde que salió del parón invernal, el CD Tenerife se refuerza todavía más y añade este lunes un nuevo efectivo a su parcela ofensiva. Se trata del muy codiciado Iván Chapela López, a quien el club presentará en la sede de uno de sus patrocinadores (Landmar) en Guía de Isora, a 96 kilómetros del Heliodoro y en una clara demostración de que el representativo lo es no solo de la capital, sino de la isla entera.

Para conocer un poco más al gaditano, por quien el Tenerife suspiró y esperó hasta el final del mercado, conviene atender a la valoración que realiza en la distancia Fer Estévez, uno de los entrenadores que tuvo en el Eldense, probablemente el club donde Chapela más rindió. «Personalmente introvertido y educado, no genera conflicto y es buen compañero», empieza en su relato para EL DÍA el ex de la Ponferradina. «EEn el campo, todo lo contrario: atrevido, valiente y siempre quiere mostrarse», añade. Estévez recuerda que lo firmaron para otra demarcación distinta a la que finalmente ocupó sobre el terreno de juego. «Lo trajimos como extremo derecho, pero terminó jugando en la izquierda. Le costó, pero se adaptó rápido y es donde rompió haciendo siete u ocho goles. Al ser vertical desde izquierda , tendía a irse adentro y con su golpeo hizo números», recuerda. «Esto permitía que Marc Mateu tuviera un pasillo largo para incorporarse, al no jugar nunca de lateral, pues era extremo, e interpretaba mejor llegar que estar. Es decir, Marc era más peligroso llegando en carrera que ganando profundidad de inicio y eso permitía envíos a área desde posiciones intermedias, que hacen mucho daño a defensas mal orientadas», explica Estévez con afán pedagógico y una clarividencia que ayuda a entender lo que Chapela puede hacer mejorar a sus compañeros.

«Volviendo a Chape –como así lo llaman en la caseta– tiene gol y por eso se maneja bien de segundo punta y ataca muy bien espacios», completa. «Una lesión y múltiples ofertas hicieron que al final perdiera fuelle, pero es normal. Había dado un rendimiento altísimo en poco tiempo», explica sobre el jugador que ahora llega proveniente del Burgos, donde no destacó ni jugó demasiado con Ramis.

«Me sorprende que este año no haya rendido en Segunda porque tiene nivel alto para haberlo hecho. Pero cada sitio es un mundo», agrega Estévez, quien pone el acento no solo en las cualidades profesionales de Iván, también en las estrictamente individuales. «Tiene una vida personal estable y quiere ser jugador. Reitero, mi experiencia con él fue muy buena en todos los sentidos», resume. Además, no tiene dudas al expresar su aplauso a una dirección deportiva que conoce bien, la que comandan Manu Guill y Hugo Rico en el Tenerife. «Han firmado a un extremo desequilibrante en el uno contra uno. Si se lleva bien, el rendimiento va a ser inmediato. Y en eso Cervera es muy bueno y muy listo. Creo que el Tenerife acierta», bendice el entrenador. Además, habla maravillas de su homólogo en el banquillo. «Álvaro es cercano , claro y directo. Por poner un símil, a Nico Hidalgo lo hizo futbolista él», ejemplifica para poner en valor la capacidad del míster blanquiazul para hacer mejores a sus futbolistas. Con Chapela, espera que haga lo propio. n