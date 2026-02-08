Festival ofensivo del Tenerife C en la casa del colista

El Tenerife C sigue como colíder tras imponerse por goleada, a domicilio, frente al colista Telde (2-6). Los blanquiazules se adelantaron pronto y ampliaron diferencias al regreso de vestuarios, sentenciando a la contra durante la segunda mitad pese a los intentos locales por recortar diferencias.

La situación se tornó favorable al filial desde el inicio con el gol tempranero de Edu tras un centro desde la derecha. En el ecuador de la primera parte, el propio Edu amplió diferencias con una vaselina tras un mal saque de Ale Medina. Con el 0-2 se llegó al final de una primera parte tranquila para los de Rayco García.

Al regreso de vestuarios, el Telde intentó dar un paso al frente y Said tiró desviado en la primera acción. Sin embargo, el gol volvió a caer del lado visitante en una contra culminada por Jony a los ocho minutos de la reanudación.

En el minuto 55, Eliezer cabeceó en el segundo palo un centro de Chiqui de falta lateral para recortar distancias, y diez minutos más tarde, Anthony sacó una volea desde la frontal para hacer el 2-3. Aunque las esperanzas del equipo sureño no tardaron en disiparse tras una nueva contra que finalizó con el doblete de Joni, a pase de Dailo.

En el minuto 70, Juliano puso la sentencia con un tiro cruzado en el interior del área; y tras un disparo de Adonay al larguero en un córner, Amin hizo el definitivo 2-6 golpeando cruzado en otra acción de contragolpe cuando se alcanzaba el tiempo reglamentario. n