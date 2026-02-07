Racha histórica al alcance y cuenta pendiente con el Bilbao Athletic

A mediados de abril de 1983, el Tenerife goleó al Sporting Atlético en el Heliodoro Rodríguez López y amplió a ocho su número de victorias seguidas, una racha sin precedentes, una serie que tampoco se ha vuelto a repetir. Entrenado por José Ramón Fuertes, aquel Tenerife aprovechó ese impulso para afianzar sus opciones de hacerse con una de las dos plazas de ascenso a Segunda División. Después de perder en Las Llanas con un rival directo, el Sestao, pudo enlazar un triunfo tras otro hasta llegar a ocho. Reus (2-5), Andorra (1-0), Binéfar (0-3), Erandio (2-0), Sanse (0-2), Racing de Ferrol (4-2), Endesa Andorra (2-3) y Sporting Atlético (4-0) fueron rindiéndose a manos del Tenerife de Aguirreoa, Paco, Manolo, Mini, Juan Miguel, Amaral, Noly, Masqué, Lasaosa, Rubén Cano... Cuatro jornadas más tarde, en la penúltima del curso, ese equipo le endosó un 6-0 al Compostela y se aseguró un salto de categoría que el club venía persiguiendo desde el ejercicio 78/79.

Así llega el Tenerife

Ahora, 43 temporadas después, ese récord está al alcance de la mano del Tenerife de Álvaro Cervera. Los blanquiazules no pierden desde el 8 de noviembre, día en el que su rival de este sábado (13:00), el Athletic, sorprendió en el Heliodoro con un 0-1. El equipo se levantó de ese tropiezo con un pleno de puntos en los encuentros con el Celta Fortuna, Arenas y Arenteiro. A continuación empató en Lugo, después de ir ganando 0-2, y, acto seguido, despegó como favorito a subir a Segunda con un tramo perfecto de siete jornadas –Avilés, Ponferradina, Osasuna B, Talavera, Zamora, Castilla y Guadalajara–, una productiva etapa en la que no solo lo ganó todo, sino que dejó su portería a cero en seis ocasiones: solo el filial del Real Madrid fue capaz de batir a Dani Martín (4-2). Subido a esa ola y con 12 puntos de ventaja con el segundo clasificado, el Celta Fortuna a falta de 16 encuentros para el cierre del calendario, el Tenerife visita Lezama para tratar de reforzar su dominio y, de paso, establecer un puente con la histórica referencia de 1983.

Se enfrentará a uno de los tres equipos ante los que todavía no ha puntuado, el Bilbao Athletic –los otros, Unionistas y Barakaldo, a los que se tiene que medir en la segunda vuelta–. La derrota ante el filial del club vizcaíno fue el límite de su peor fase en la presente temporada, consistente en la suma de solo cuatro puntos de 15. La respuesta fue otra de 31 de 33 posibles.

Sin Jesús de Miguel

La alta fiabilidad del Tenerife ha venido acompañada de una alineación con pocos cambios, o viceversa. Se trata de un once tipo que no tendrá continuidad en Lezama por la baja por lesión de Jesús de Miguel, ahora segundo máximo goleador de la plantilla (10) por detrás del autor del hat-trick en el 4-0 al Guadalajara, Enric Gallego (12). La duda estará en su acompañante. El relevo natural sería Gastón Valles, uno de los tres fichajes de invierno realizados por el club junto a Yakoobishivili y el recién llegado Iván Chapela, que tendrá que esperar a otra ocasión para debutar. Pero no se descarta la alternativa de la presencia en el campo de un tercer volante –Aitor, Fabricio y Juanjo–, tal como pasó en Zamora; esa vez para compensar la ausencia de Enric.