Un punto más cerca: el CD Tenerife suma en Lezama

El Tenerife no iba a ganar todos los partidos. Llevaba siete seguidos sin fallar. En el intento de alargar la serie a ocho, se tuvo que conformar con un 0-0 en Lezama ante un Bilbao Athletic que había sido capaz de ganar en el Heliodoro en la primera vuelta. Los blanquiazules tampoco pudieron esta vez con los cachorros. Ni triunfo ni gol. Y no estuvo tan lejos de hacerse con la suya. Tuvo sus momentos y sus ocasiones para marcar. Pero, a diferencia de la mayoría de encuentros –segunda igualada sin tantos de la temporada–, le faltó el acierto en la finalización, jugar con el viento a favor teniendo el marcador de su lado. En estos casos, se suele decir que cuando no hay manera de vencer, no hay que perder. Y esa es la otra lectura. Los de Álvaro Cervera siguen sumando. No pierden en Liga desde el 8 de noviembre –el 0-1 con el Bilbao Athletic en casa–. Esta vez con un paso más corto, pero igual de válido para avanzar hacia el ascenso. Si el Celta Fortuna derrota a la Ponferradina, la diferencia del líder con el segundo se reducirá a 10 puntos. Eso, en el peor de los casos. Esa renta también podría aumentar a 13. Y solo quedarán 15 jornadas para el cierre del calendario.

Novedades en el once

La mañana había comenzado con una novedad inesperada en la alineación, la presencia del portero Gabri de Vuyst, debutante en Liga como sustituto del titular Dani Martín, ausente en Bilbao por motivos personales. El majorero, bien protegido, cumplió sin problemas, como si llevara compitiendo semanas. No fue la única variante. Se estrenó de inicio el fichaje de invierno Gastón Valles, en su caso, con el cometido de cubrir el hueco que había dejado el lesionado Jesús de Miguel. De resto, el bloque esperado, un equipo que se adaptó enseguida al ritmo alto que trató de aplicar el Bilbao Athletic.

De entrada, circulación rápida y posesiones cortas de unos y otros sin que emergiera un dominador claro. Una igualdad se fue inclinando poco a poco del lado local por el empuje y el estilo de un filial que, como mucho, dispuso de un par de faltas cercanas al área como mejores opciones para generar algo de peligro. Una ejecutada por Eder García y otra por Ibon Sánchez. Ninguna que obligara a intervenir a De Vuyst, cuyo primer contacto con la pelota se produjo al cuarto de hora para despejar.

Un Tenerife creciente

Una vez domado el ímpetu del Bilbao Athletic, el Tenerife empezó a crecer dentro del partido. Tenía clara la intención de presionar al rival en el origen de las jugadas, atento a cualquier indecisión. La idea era, como de costumbre, recuperar en campo contrario para lanzar contragolpes, y también ensanchar el campo, sobre todo con Alassan, y también con la ayuda de los laterales. O con Nacho, aunque el valenciano es diferente por su capacidad para irrumpir por otras zonas del frente de ataque.

La conexión entre los extremos permitió que el Tenerife activara el contador de lanzamientos a puerta. La puso Nacho y lo intentó Alassan en el minuto 22, ya con los blanquiazules ocupando el campo contrario y el filial más preocupado por defender que al principio.

Esa tendencia siguió su curso. Los blanquiazules ya habían dado con la fórmula y emplearon a fondo para insistir. El siguiente en asomar fue en Enric Gallego. El máximo anotador del plantel tinerfeño rozó su decimotercer gol del curso en el minuto 28, pero Duñabeitia le quitó en el último instante la posibilidad de cazar un centro de César.

El repertorio fue creciendo por medio del balón parado, uno de los recursos ofensivos más productivos del Tenerife, no tanto en Lezama. Pero no por no querer. La prueba estuvo en un remate aéreo de Anthony Landázuri que atrapó Santos al borde de la media hora.

A esas alturas, los de Cervera ya estaban mereciendo marcar. Y mucho más con una finalización de Nacho tras conducción y recorte que no cogió camino (33’), un remate en plancha de David después de un centro de Gallego, en plan extremo (34’) o un chut del lateral tinerfeño desde la frontal del área tapado por un central (44’). Lo dicho, sin alardes, el Tenerife había hecho más que el Bilbao Athletic para llegar al descanso con el resultado de su lado.

La segunda mitad

Quedaba toda la segunda parte y los de Jokin Aranbarri, situados en la zona de promoción de ascenso, no habían dicho su última palabra. De hecho, retomaron el duelo afinando su vocación ofensiva. Duñabeitia tuvo el 1-0 con cabezazo limpio que salió un metro por encima del larguero (49’) e Ibon también puso de su parte con un remate cruzado posterior a una inusual pérdida de César (53’). Un par de avisos que no sacaron del partido al Tenerife. El líder siguió a lo suyo y respondió con un disparo alto de Gastón tras la intervención de Alassan y Enric Gallego (57’).

Este arranque de la segunda parte dio paso, cerca de la hora de partido, a un tramo más acelerado, algo así como un intercambio de golpes, nada dañinos, que era justo lo que no quería Cervera, por la sospecha de que ese tipo de partido iba a favorecer al Athletic B. Casualidad o no, el técnico no dejó pasar mucho tiempo para realizar un cambio: Noel por Gastón (66’).

El anticipo de un final más abierto y fuera de control, quedó en nada. El Tenerife apenas sufrió, solo por un despeje de Gabri bloqueado en corto por Hierro que estuvo cerca de costarle un disgusto al guardameta majorero (74’). Fue una excepción en una recta definitiva de pocos relieves, en la que los cachorros, ya fuera por cansancio, por mérito del oponente o por el deseo de no perder el punto que podían sumar, situaron su prioridad en dejarlo todo como estaba, sin arriesgar. Y el Tenerife tampoco supo hallar vías de acceso. Las más inquietantes para el portero local las protagonizó Alassan, una con un golpeo raso pegado al palo desde la frontal del área, tras un taconazo de Fran Sabina –minutos para el canterano después de jugar dos partidos con el B–, y otra castigada con falta en ataque en su intento de alcanzar un peligroso centro de Juanjo Sánchez, ya en el minuto 90, sin margen para más.

En definitiva, un punto de esos que, dentro de la racha que lleva el Tenerife, se pueden dar por buenos. El líder suma y sigue. Lo siguiente, el Ferrol en casa.