Cervera: «Nuestro éxito está en la gran capacidad defensiva»

Álvaro Cervera se quedó conforme con el punto obtenido por su equipo en Lezama. Tras salir invicto también de su visita al Bilbao Athletic, que le había ganado en el Heliodoro Rodríguez en la primera vuelta, el representativo continúa sin sumar una sola derrota desde el parón invernal. Sus relucientes resultados le acercan al objetivo del ascenso. «No hace falta motivarles», dijo el míster de sus futbolistas, «porque el premio es muy grande».

En este sentido, remarcó que con este vestuario es muy fácil trabajar desde el punto de vista emocional. «Nos enfrentábamos a un buen rival. Sus jugadores son muy jóvenes, corren mucho y te exigen. En la primera parte pudimos ponernos por delante pero no lo conseguimos. En la segunda se igualó todo mucho más y el partido estuvo más dividida. Así que estoy contento por el resultado y el punto obtenido», apuntó a los informadores presentes en Lezama. «Recuerdo partidos en los que hemos estado mucho más incómodos y hemos ganado», apuntó el jefe blanquiazul, quien remarcó que en este grupo hay cuatro filiales y es difícil superarles.

«Son equipos que te obligan mucho físicamente y desde esa faceta ganan muchos partidos», analizó. Sea como fuere, destacó que el gran mérito del representativo está «en el trabajo defensivo de todo el equipo», que le permitió abrochar ayer otra portería a cero, la primera para Gabri de Vuyst. Sobre la ausencia de Dani, cubierta con solvencia por el arquero majorero, dijo Cervera que el canterano «estuvo bien» y sacó adelante el trabajo que tuvo. «Él es un chico tranquilo, sereno, y la verdad es que no le han llegado mucho», reseñó.

También habló del estreno en la titularidad del uruguayo Gastón Valles, del que indicó que «se le exige, como al resto de delanteros, que trabajen mucho en la faceta defensiva y eso impide que luzcan más». «Si la situación del equipo es tan buena es por el trabajo que hace el equipo en defensa. Son las porterías a cero lo que nos acerca al objetivo. La gente puede fijarse en que ganamos 2-0 o 4-0, pero a mí eso me da igual; nuestro éxito está en todo, pero para mí, sobre todo en nuestra gran capacidad defensiva», diagnosticó. También quiso referirse al extraordinario despliegue de la afición blanquiazul. «Claro que suma, por supuesto que se nota», anotó.

A uno de Oltra

El de ayer fue el partido oficial número 159 para Álvaro Cervera, que se sitúa a uno solo de los que contabilizó José Luis Oltra en sus dos etapas en el banquillo insular. De este modo, el actual entrenador del representativo igualará la plusmarca del preparador valenciano el próximo sábado en el Heliodoro Rodríguez López, en el choque ante el Racing de Ferrol. En tan solo dos semanas se convertirá en el feudo del Arenteiro en el entrenador blanquiazul con más encuentros dirigidos en la centenaria institución insular. Son más de los que rubricaron otros históricos e ilustres como Valdano,

Con todo, el gran anhelo de Cervera es el ascenso. «Y devolver a la categoría en la que estaba», apunta el míster, quien asegura, con humildad, que ha habido otros entrenadores importantes en la historia del club.