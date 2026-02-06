Un peligro llamado Igor Oyono

Un peligro inesperado y que no estaba inicialmente en el guion. La gran esperanza de la cantera athleticzale, Igor Venancio Oyono Oyana (Barakaldo, 2008) podría encontrar su hueco en el partido de este sábado contra el CD Tenerife en Lezama. Protagonista esta misma semana con su equipo en la UEFA Youth League, el atacante rojiblanco ya parece acostumbrado a estar en el centro del foco a su muy corta edad. Protagonista de un fichaje millonario cuando aún era un crío, Oyono va quemando etapas y acercándose a su esperado aterrizaje en la elite.

Sus minutos de la jornada pasada contra el Arenteiro y su concurso –de prestaciones crecientes–entre semana invitan a pensar que va a quedarse por largo rato en el equipo de Primera RFEF. Así pues, lo tendrá enfrente el Tenerife. El futbolista de origen guineano fue el motivo de la ruptura de relaciones institucionales de su actual club y el Villarreal, pues el Athletic se lo quitó pagando tan solo por los derechos de formación (1,12 millones) en una «jugada» que no sentó nada más a los mandamases del equipo groguet. Especialmente para su propietario Roig, quien asegura que ya no tiene nada de qué hablar con un histórico del fútbol nacional como es el Athletic.

«Son jugadores con buena pinta, que se han de asentar en Primera RFEF para luego dar el salto al Athletic»

Oyono llegó inicialmente para alistarse en el equipo juvenil de la cantera de San Mamés y firmó un prematuro salto al Bilbao Athletic que no trajo los efectos deseados. Una promoción tan temprana halló un exiguo bagaje en minutos de competición (551’), así los jefes de Lezama optaron por reprogramar ruta. De vuelta al Basconia, el filial de Segunda RFEF, ahí donde también pulieron y forjaron el talento de Selton, los técnicos rojiblancos han percibido recientemente una evolución positiva en el jugador nacido en Barakaldo, al que ahora sí ya ven listo para volver a la competición de bronce.

En este tiempo, Oyono ha sido convocado en varias ocasiones por la selección sub 18, con la que se lució con dos goles ante Portugal y Rumanía. De tales experiencias conoce a otro blanquiazul llamado a grandes cotas como es el canterano Dani. Y que, de momento, se mantiene ajeno a todas las informaciones que apuntan –sin demostrarse nada de forma fehaciente– que el Athletic pudo haber pagado cinco millones a sus padres y otros tantos a su agente para garantizarse su fichaje.

«Es un club que tiene muy buenos futbolistas en todas las líneas y en todos los equipos de su cadena»

Nadie mejor que un ilustre como el exblanquiazul Joseba Etxeberria para opinar sobre la trayectoria del Athletic y su cantera. «Tienen chavales muy buenos en todas las líneas y equipos», asegura el entrenador, quien entiende que el equipo de Primera RFEF es un eslabón determinante para la formación y crecimiento de los futbolistas. «Es ahí donde ya se ven en el preludio a la altísima competición, sin desmerecer para nada lo que supone esta categoría, de un nivel considerable por la presencia de equipos como el propio Tenerife», apunta el vasco, que comenzó este curso en las filas del Real Murcia.

«Los chicos del Bilbao Athletic saben que están en la antesala de lo que es el primer equipo; ahora mismo Ibai Sanz está como nueve de referencia y es un delantero muy completo. Pero Ibón Sánchez está haciendo méritos, lo mismo que Adrián Pérez, que juega normalmente a pierna cambiada y tiene una técnica muy buena. Son jugadores con muy buena pinta, que ahora se tienen que asentar en la categoría para luego dar el salto», opina. El ejemplo más evidente de que están funcionando bien los procedimientos y métodos de Lezama es el crecimiento de Selton. En la primera vuelta se especulaba con que pudiese jugar en el Heliodoro; en la segunda ya es un hombre capital en el equipo grande de Ernesto Valverde. Así que ojo con Oyono, peligro emergente y que podría hallar hueco en un partido con cartel. El de este sábado contra el Tenerife. Que, por cierto, solo ha ganado una vez al rival al que se enfrenta y tiene muy presente el antecedente de noviembre, donde todo salió mal. Mañana, la historia debe ser diferente en el campo principal de la Ciudad Deportiva de Lezama.