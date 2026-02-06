Cervera: "La trayectoria es de 90 puntos; no es lógico"

Si el Tenerife mantiene el ritmo de puntuación que lleva, terminará la temporada con 91. Esa es la proyección de sus números a falta de 16 jornadas para el final –en 22 partidos ha sumado 53–. La respuesta del equipo en la competición es la que sitúa el listón tan alto. Y no es que Álvaro Cervera tenga la intención de bajarlo, pero, por "experiencia", sospecha que los blanquiazules no llegarán tan lejos. "Sumar 90 puntos me parece algo ilógico, pero esa es la trayectoria que llevamos", afirmó sin poner límites. En cualquier caso, apelando a esa misma experiencia, advirtió que llegará «alguna época mala" que bajará la producción. Y cuando eso suceda, si es que pasa, considera que no habrá que hacer nada "radical". "No tenemos que ponernos nerviosos, sino seguir haciendo lo mismo", aconsejó el técnico de Tenerife en la víspera de la visita al Bilbao Athletic (13:00).

Cervera se definió como un entrenador "desconfiado por naturaleza", pero no por ello considera que sea un técnico que no esté "seguro de las cosas". Solo que su profesión le ha enseñado a "tener prudencia". Pero por mucha cautela que aplique en el día a día, se encuentra con un Tenerife que le ha "sorprendido" por su «autosuficiencia» y su capacidad para salir de "apuros" en cada partido.

Son valores que han llevado a los blanquiazules a conquistar 17 victorias en 22 partidos. En Lezama buscará una más, sabiendo que el valor de los resultados va aumentando, aunque su reflejo en la clasificación sea el mismo. "Ahora, las victorias son igual de importantes pero un poco más porque el camino que va quedando se reduce y hay menos tiempo para reaccionar", recordó pensando, sobre todo, en los equipos que tiene el Tenerife por detrás;el más cercano, el Celta B, a 12 puntos.

Las claves del partido

El reto más inmediato consistirá en superar a un Bilbao Athletic que fue capaz de ganar en el Heliodoro en la cita de la primera vuelta (0-1). Álvaro lo recuerda como un partido «raro» porque ni los locales ni los visitantes llegaron a ser dominantes. "El contrario no fue superior, pero nosotros tampoco lo fuimos", resumió. "Ellos aprovecharon un error, una jugada que hicieron bien, y nosotros tampoco creamos mucho peligro", añadió antes de dar alguna pista de las claves del duelo de este sábado en Lezama. "El Bilbao Athletic juega muy bien en su casa, pero eso también puede ser un riesgo. Será un partido abierto por parte de ellos. Si lo jugamos a ida y vuelta, creo que lo ganará el rival, pero si lo cerramos y defendemos, le haremos daño".

Fabricio, 12 kilómetros "ni en coche" cuando llegó

En ese plan encaja uno de los protagonistas de la semana, Fabricio de Souza, cuyo contrato fue ampliado hasta junio de 2028 el miércoles. Su entrenador no pasó por alto que es un futbolista al que "le ha costado" llegar a ser profesional. "Pero es muy buen chico", apuntó. "Y futbolísticamente, nos ha sorprendido a todos. No lo conocía. Cuando hicimos un listado al principio de la temporada, salió su nombre y pregunté a gente de aquí –había jugado en el Tenerife B– y me hablaron muy bien de él", relevó Cervera, que no tardó en comprobar que Fabricio sí tenía potencial. Las piezas terminaron de cuadrar a mediados de noviembre, cuando debutó como titular en Primera RFEF –ante el Celta Fortuna–. Desde entonces ha enlazado once jornadas jugando de inicio. La última, con un dato significativo. "En el partido ante el Guadalajara corrió 12,5 kilómetros", contó sin cambiar de tema. "El Fabricio que llegó aquí –en verano– no hace 12 kilómetros ni en coche. Pero el otro día corrió muchísimo. Además, juega muy bien", destacó Álvaro con el convencimiento de que podrá rendir de la misma manera en una categoría superior.

Chapela sube "un puntito"

De un nivel más alto, la Segunda División, ha llegado Iván Chapela, el tercer y último fichaje de invierno. "Es un jugador diferente a lo que tenemos, pero nos hacía falta. A lo mejor no es tan rápido como Balde o Noel, pero con el balón en el pie es bueno, puede hacer las dos bandas, tiene gol... Es de otra categoría. Nos sube un puntito de calidad", afirmó Cervera.