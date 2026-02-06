Los aficionados del CD Tenerife podrán ver gratis el partido contra el Bilbao Athletic: fecha, horario y cómo seguir el encuentro por TV y Streaming

El CD Tenerife afronta este fin de semana una difícil visita a Lezama para medirse al Bilbao Athletic. Este desplazamiento es clave para los chicharreros, que buscan mantener el liderato del Grupo 1 de Primera Federación y conservar la cómoda ventaja que tienen sobre sus perseguidores. Los aficionados blanquiazules podrán seguir el partido desde la distancia, en esta ocasión, la retransmisión se podrá ver gratuitamente en toda España tanto por televisión como en streaming.

El equipo dirigido por Álvaro Cervera se medirá al siempre peligroso filial bilbaíno, ante el que ya cayó derrotado en la primera vuelta, en una de las tres únicas derrotas que ha sufrido esta temporada. Los cachorros asaltaron el Heliodoro Rodríguez López y se llevaron el triunfo por la mínima (0-1) en un partido que, en aquel momento, supuso un auténtico jarro de agua fría para el CD Tenerife. Además, el partido se complica, ya que los chicharreros solo han vencido una vez a domicilio a los cachorros.

Ahora la situación es completamente distinta. Si en aquel duelo el equipo blanquiazul atravesaba una crisis profunda, al partido de este fin de semana los chicharreros llegan con la moral por las nubes, inmersos en una dinámica muy positiva. Suman siete victorias consecutivas que les han permitido alcanzar los 53 puntos y abrir una brecha de 12 respecto al segundo clasificado.

Para entender la magnitud de la temporada que está firmando el CD Tenerife basta con mirar al Bilbao Athletic. El filial rojiblanco, cuarto en la clasificación, se encuentra a 20 puntos de distancia. Los vascos han logrado tres victorias en sus últimos cinco partidos y pelean por mantenerse en puestos de playoff de ascenso a Segunda División.

Partido de Primera RFEF CD Tenerife-Bilbao Athletic / Andrés Gutiérrez

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El Bilbao Athletic - CD Tenerife se jugará el próximo sábado 7 de febrero a las 13:00 hora de Canarias (14:00 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 23 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el campo principal de la ciudad deportiva de Lezama (Bilbao).

Así puedes ver gratis el Bilbao Athletic - CD Tenerife

Teledeporte ofrecerá gratuitamente el choque entre vascos y tinerfeños, tanto por televisión como por la plataforma de streaming de la cadena pública, RTVE Play. Por segunda vez en esta segunda vuelta, un partido del CD Tenerife se podrá ver en la televisión nacional.

Este partido también se podrá ver por el Canal Lineal de la competición, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

