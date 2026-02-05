Renovación inesperada (y merecida) en el CD Tenerife

Renovación por sorpresa. Nada más cerrarse el mercado de invierno, el CD Tenerife ha apostado por la merecida prórroga del contrato de Fabricio Assis, uno de los futbolistas que está ofreciendo un rendimiento más notable durante el curso presente.

El brasileño está inmerso en su segunda y más feliz etapa en el representativo, al que llegó la primera vez para jugar en su filial en Tercera División. Ahora ya instalado en el primer equipo y además con el rol de titular, poco a poco ha ido ganando peso en los esquemas de Álvaro Cervera. Contra todo pronóstico, ha sido el suramericano el hombre elegido para formar tándem con Aitor Sanz o Juanjo Sánchez, quedando por el camino nombres tan contrastados como el de Josep Calavera, que tuvo que marcharse cedido en esta última ventana invernal.

El comunicado del club

Fabricio Assis de Souza Barbosa (27/01/1998; Belém, Pará) han acordado prolongar la relación contractual que les u nía hasta el próximo día 30 de junio de 2028.

Así, el jugador blanquiazul está protagonizando un muy feliz regreso al CD Tenerife, tras su anterior y brillante etapa en el filial blanquiazul (fue pieza clave en el equipo que logró el ascenso a Segunda Federación, en la temporada 2023/2024, con 28 partidos disputados y dos tantos, además de contribuir a la conquista de la Copa Heliodoro Rodríguez López).

Sus números de esta temporada

Hasta el momento, Fabricio ha disputado 17 encuentros oficiales, 16 de la competición liguera y uno más de la Copa del Rey (12 de titular y cinco aportando desde el banquillo), en los que ha logrado tres goles (uno ante el CD Arenteiro y dos más en la visita al CD Lugo). Igualmente supera ya el millar de minutos y le han mostrado únicamente una cartulina amarilla.

Noticias relacionadas

CD Tenerife y Fabricio refuerzan su satisfactoria unión hasta 2028. Desde el club blanquiazul se aprovecha la ocasión para felicitar al futbolista brasileño por su comportamiento ejemplar y su máxima implicación con el proyecto tinerfeñista, al tiempo que le desea muchos éxitos profesionales y personales tanto en el presente como en el futuro.