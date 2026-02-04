El único triunfo a domicilio del CD Tenerife ante el Bilbao Athletic: de "no olerla" a remontar un 0-2

El Bilbao Athletic fue uno de los habituales compañeros de viaje del Tenerife a finales de la década de los 70 y gran parte de los 80. En Segunda División B y luego en la categoría superior, el filial del club vizcaíno llegó a coincidir con el equipo blanquiazul en nueve temporadas dentro de esa etapa. Luego se cruzó en su camino en 2016 de manera aislada. Ahora, en Primera RFEF, vuelven a estar juntos. Después de que los cachorros conquistaran el Rodríguez López el 8 de noviembre (0-1), el Tenerife tratará de responder este sábado en Lezama con un resultado que, de paso, serviría para mejorar unos antecedentes con claro signo rojiblanco. El balance es de nueve victorias locales y una tinerfeña, y de 23 goles a favor y seis en contra.

Esa excepción animó al tinerfeñismo el 6 de abril de 1980. El representativo había bajado de Segunda en el curso 77/78 y había fallado en el primer intento de recuperar la categoría perdida. Olimpio Romero, el encargado de relevar al destituido Manuel Sanchís en el tramo inicial de la campaña 78/79, repitió en el cargo a partir del verano de 1979. En una Segunda B partida en dos grupos y en la que subían los dos mejores de cada uno, el Tenerife terminó tercero en la 79/80, a cinco puntos del Atlético Madrileño y a seis del Baracaldo.

Los blanquiazules apretaron en la recta final con partidos como el que disputaron en abril de 1980 en San Mamés ante un Bilbao Athletic que finalizó ese ejercicio en la mitad de la clasificación. El equipo dirigido por Olimpio Romero se presentó en La Catedral en la quinta posición, a un paso del Langreo y de la Cultural Leonesa, y con el Atlético Madrileño y el Baracaldo más alejados. No podía fallar. Yno lo hizo. Tras verse con una desventaja de dos tantos, remontó para sumar dos puntos en Bilbao (2-3).

En los banquillos, el local Javier Clemente y Olimpio Romero. Y en el once tinerfeño, un debutante de 16 años, Juan Miguel Martín Borges, un central formado en el Fañabé y en el Marino que había sido fichado por el Tenerife para su juvenil unas semanas antes de la cita en San Mamés, una vez finalizada la Liga de Preferente, en la que había cogido rodaje con el Marino.

Un once tinerfeño

Ycon Juan Miguel, el portero Manolo Domínguez y los jugadores de campo Maximino González Mini, Julio Durán, Diego Rodríguez, Paco Brito, Salvador Mesa, Román Miranda, Joseíto Izquierdo, Víctor Celso y Toño Martín. Un once muy tinerfeño. Con el encuentro avanzado participaron José Luis Marrero y Mamel Carballo.

El duelo se le puso de cara al filial con los tantos de Liceranzu –campeón de Liga con el Athletic unos años más tarde– y Echeverría, pero el Tenerife reaccionó y ganó el pulso gracias a los goles de Salvador, Víctor y Toño Martín.

Juan Miguel, un canterano que había "quemado etapas pronto" –con 13 años jugó en Regional con el Fañabé y con 15, en Preferente con el Marino–, había llegado al Tenerife para reforzar al juvenil de División de Honor. "Estaban Toño Hernández, Escolástico Gil, José Antonio...", recuerda. "Y unos 15 días del viaje a Bilbao, me subieron al primer equipo. En la última sesión, Olimpio Romero me dijo que tenía opciones de debutar. Y al día siguiente me lo confirmó en el hotel Avenida de Bilbao. Fue una sorpresa", detalla trasladándose al día «más feliz» de su trayectoria deportiva. "A partir de ahí me quedé en el primer equipo y estuve en él tres temporadas más", añade.

La anécdota

Los nervios hicieron que casi se quedara sin vivir esa experiencia. "Salimos a calentar, volvimos a la caseta y quise ir a baño, y cuando terminé, me golpeé la cabeza con una viga de madera y por poco no juego. Onésimo y Figueroa me tuvieron que reanimar", apunta a modo de anécdota. Mientras, en el césped esperaba un Bilbao Athletic que imponía respeto. "Estaban Cedrún, Liceranzu, Mendilíbar, Rastrojo, Echeverría... Ese filial era un súper equipo. De hecho, en el primer tiempo ni la olimos. Luego, Olimpio hizo unos cambios y remontamos en la segunda mitad", añade con la imagen grabada en la memoria de la vieja Catedral, la anterior casa del Athletic. «Estaba lloviendo, pero el césped parecía un tapete», señala Juan Miguel.