Guill pone la guinda a una plantilla sobresaliente

Un maridaje casi perfecto entre veteranía y juventud, fichajes y cantera, experiencia y ambición. Con recursos de sobra en todas las líneas, parcelas y demarcaciones. El CD Tenerife queda absolutamente blindado ante cualquier contingencia después de una reforma invernal practicada con precisión de cirujano y acabada a última hora. Es así al pie de la letra. El representativo agotó el tiempo hasta cerrar la última de sus contrataciones, la de un Iván Chapela que el resto de clubes de la Primera RFEF ya tildan como «un lujo» para la categoría.

Portería.

El cuadro blanquiazul puede presumir del arquero con mejores dígitos del fútbol nacional, con apenas dos goles encajados en las últimas siete jornadas. Después del parón invernal, todos los partidos han acabado en portería a cero para Dani Martín excepto uno, justo aquel donde más brilló con su intervención providencial en un penalti decisivo parado a Palacios (Real Madrid Castilla). La posición más específica del plantel la completa un cancerbero llamado a ser el futuro del club, Gabri de Vuyst; y ahora asume el rol de tercer portero Iván Padilla, que lucirá el dorsal 40 si tiene que acudir a alguna convocatoria como recurso de emergencia. Aunque no se esperaban movimientos en este puesto, el mercado invernal trajo consigo la cesión al Arenas de Aragoneses Jr.

Más efectivos en la zaga.

La defensa sale ganando con la remodelación de enero. La dirección deportiva ha resuelto la orfandad de efectivos en el eje de la retaguardia, donde Cervera pudo resistir con tan solo dos centrales instalados en la titularidad de forma casi sistemática: José León y Anthony Landázuri, ambos de un rendimiento excelso en los últimos meses. El partido más reciente de los jugados en el Heliodoro sí permitió dar descanso al primero de ellos, de modo que así pudo estrenarse Agüero, que estaba fichado por el club pero no inscrito por falta de vacantes.

El club desestimó varias propuestas por Cris Montes y Jeremy Jorge hasta el último día hábil del mercado invernal

También ha llegado Antal, que lucirá el dorsal 5 junto a su largo apellido: Yaakobishvili. Es húngaro, fue internacional Sub 21 y está cedido por el Girona. El trabajo en los despachos para afinar la defensa se completó con una operación todavía más compleja, la desvinculación de Álvaro González, que logró resolverse en silencio y antes de que se convirtiera en un problema de marca mayor. Además, Zoilo se marchó cedido al Nástic.

La sala de máquinas.

El mediocampo blanquiazul prescinde de un hombre que no encontró hueco por la superpoblación en esta parcela y sobre todo, por el gran rendimiento ofrecido por sus competidores. Josep Calavera se fue al Hércules, equipo del otro grupo de Primera RFEF con el que ya ha debutado. Se vio opacado por la eclosión de Alberto Ulloa, que continuará en dinámica de primer equipo hasta la conclusión del curso, pero que jugará con el B todas las veces que sea posible. Cervera ya contaba con elementos de sobra en la medular para componer sus alineaciones, así que esta línea es la que ha experimentado menos modificaciones.más pólvora. El club incorporó a Gastón Valles proveniente de Unionistas, pero además apuntala sus costados con el desequilibrio y la profundidad de Iván Chapela. La dirección deportiva recibió muy numerosas llamadas hasta la bocina final para preguntar por Jeremy Jorge y Cris Montes, éste último con pretendientes de postín como Real Murcia o Hércules. Ambos decidieron no salir y el Tenerife optó por no forzarles a hacerlo. De este modo, el plantel se queda con todas las fichas cubiertas, unos Sub 23 de nivel y una altísima competencia por cada titularidad. Hombres como Noel, Balde o Maikel lo tendrán más difícil todavía. Pero han querido quedarse.