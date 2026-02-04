Chapela deja Burgos «con la conciencia tranquila»

Iván Chapela quiso despedirse ayer de la «familia» del Burgos CF, como así la definió, para emprender una nueva etapa en el CD Tenerife. Fichado sobre la bocina, cuando apenas quedaban unos minutos para el cierre del plazo, el gaditano viene de rubricar una estancia muy amarga en el club de El Plantío. Una lesión truncó su camino en el conjunto de Luis Miguel Ramis, que solo pudo brindarle 167’ de protagonismo. Exiguo bagaje para un fichaje por el que el Burgos había entrado en una dura puja con competidores de nivel. Solo así se entiende que el de Chiclana de la Frontera tuviese asignada una de las fichas más elevadas de la plantilla blanquinegra, a razón de unos 320.000 euros anuales. El Tenerife no ha podido ni aproximarse a estas cifras, pero le ha proporcionado un contrato más largo (hasta 2028) y un escenario favorable para volver a lucir, bajo la batuta del mismo entrenador que le hizo debutar en Primera con el Cádiz.

En una misiva dirigida a la afición burgalesa, Chapela ofreció un enigmático mensaje. «No todo es verdad, ni todo es mentira», apuntó, en velada alusión a los comentarios sobre su actitud y profesionalidad vertidos en las redes sociales. El ex del Eldense deja El Plantío «con la conciencia tranquila», pero sabedor de que «las cosas no salen siempre como uno quiere». Con todo, se marcha «agradecido y con el cariño de muchísima gente».

«No es la despedida que me habría gustado hacer, llegué al club con gran ilusión y con ganas de hacer una gran temporada», apuntó antes de decir adiós «con la cabeza alta». Para hoy se espera su incorporación al que será su equipo durante esta campaña y otras dos más. Varias fuentes apuntan que el Tenerife se habría comprometido a una cifra que ronda los 40.000 euros de bonificación por objetivos, que solo pagará en caso de ascenso. Además, el Burgos se reserva un porcentaje de una futura venta del andaluz.