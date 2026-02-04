Aitor Sanz revela el secreto para haber llegado a los 400 partidos con el CD Tenerife

Desde el que jugó en Alcorcón el 18 de agosto de 2013, en Segunda, al reciente ante el Guadalajara, en Primera RFEF, el número de partidos de competición en los que ha participado Aitor Sanz Martín con el Tenerife es de 400: 356 dentro de la división de plata, ocho de la fase de ascenso a Primera, 20 de la actual categoría y 16 de Copa del Rey. Y lo que es incluso más llamativo, en todo ese amplio recorrido fue titular 366 veces y completó 252 actuaciones. Todo esto, con una temporada en medio, la 2018/2019, que pasó en blanco por culpa de una lesión.

Con 41 años –cumple en septiembre– y en su decimotercera campaña en el club que considera de su vida, Aitor todavía tiene por delante el reto principal de vivir un ascenso a Segunda. Y de paso, le queda margen suficiente para convertirse en el futbolista con más partidos jugados en la historia del Tenerife. El líder de esa clasificación es Alberto Molina, con 413.

¿Renovación o retirada?

Pero Sanz es partidario de vivir solo el presente. Ese es su secreto, asegura, si es que una trayectoria como la suya puede depender de un único factor. No se distrae en pensar en metas futuras –o no habla de ellas en público– y tampoco en si está a pocos meses de su retirada. "Lo que quiero es disfrutar del momento", afirmó cuando fue consultado por sus planes a partir del 30 de junio. "Lo que me está pasando es algo impensable y no quiero perder ni un minuto en no disfrutarlo", insistió refiriéndose a los numerosos estímulos que está recibiendo justo después de una temporada tan negativa como la anterior. "Ya veremos luego qué pasa", apuntó sobre la hipotética renovación de su contrato. "Esta campaña está siendo muy bonita y espero que acabe con algo mucho mejor, y no quiero perder ni un minuto pensando en el futuro, solo en el presente", dijo el capitán.

Y ese presente lleva aparejada la cifra de sus 400 encuentros como blanquiazul. Rebasó los 399 el pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez López, un estadio cuya puerta número 16 –por el dorsal de Aitor– lució un aspecto diferente ese día. "Se me saltaban las lágrimas", confesó Sanz cuando llegó a la cancha y descubrió tal dedicatoria:un panel con su fotografía, su nombre, los partidos que ha jugado y el lema de eterno capitán. "Es un orgullo que el club se haya tenido esta iniciativa porque el Tenerife se ha convertido en el club de mi vida", admitió Aitor.

Un apasionado de los entrenamientos

Echando la vista atrás, sostiene que la clave para haber tenido una relación tan próspera con el equipo blanquiazul es el disfrute diario, con todo lo que eso representa, incluyendo ingredientes indispensables como el "esfuerzo y el sacrificio", porque "si a uno no le gusta lo que hace, es difícil que una carrera se prolongue en el tiempo". En su caso, coinciden todos los ingrediente de la receta, dado que es un "apasionado del fútbol y de los entrenamientos". Por ello, no se cansa de acudir casi cada mañana a la Ciudad Deportiva o al Heliodoro para ejercitarse. «Me encanta venir a entrenar, bromear con los compañeros, enfrentarme a los más rápidos y a los más fuertes cada día. Eso me hace mejorar y alargar lo que me gusta hacer», repasó el mediocentro madrileño.

La influencia de Álvaro Cervera

Y el destino ha querido que el mismo entrenador que supervisó su debut en 2013, sea el mismo con el que va camino de conquistar un ascenso a Segunda. Sanz reconoció que, «posiblemente», Álvaro Cervera es el técnico que más le ha marcado. "Pero he tenido la suerte de trabajar con grandísimos profesionales y todos, los mejores y los no tan buenos, me han enseñado algo. Pero es verdad que Álvaro ha sido importante en mi carrera, primero porque fue el que me trajo y luego porque cambió mi mentalidad para que disfrutara del día a día, del sacrificio y del esfuerzo. Fue él quien me lo inculcó".

En el plano personal, Aitor aseguró que ha «cambiado muchísimo» desde que llegó a la Isla con 28 años procedente del Oviedo. "Para mí fue una aventura llegar a Tenerife para intentar probar suerte en un club histórico, y ahora soy padre de familia, estoy consolidado en un club como este... Han pasado muchas cosas y solo tengo palabras de agradecimiento, porque tanto la Isla como el Tenerife me han tratado de maravilla, y también el fútbol, y espero seguir disfrutando de todo ello", finalizó.