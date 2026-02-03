A Bilbao, con la espinita clavada desde noviembre

Desde que salió del parón invernal con una distancia ya considerable respecto a sus más inmediatos perseguidores, el CD Tenerife de Álvaro Cervera ha sabido huir de la autocomplacencia y tomar distancia respecto a los numerosos elogios que recibía dentro y fuera de la Isla. El representativo ha mantenido la guardia alta ante cada uno de sus rivales ligueros y ha sabido hallar la motivación suficiente para despachar cada uno de sus partidos con la actitud y la templanza necesarias. «Nunca he entrenado a un grupo tan fiable; a veces me pongo nervioso yo, y no tendría que estarlo», sugería el míster de los blanquiazules tras la reciente goleada al Guadalajara (4-0 en el Heliodoro Rodríguez el pasado sábado).

Si ante el Talavera les instó a tomarse muy en serio el partido porque era el primero después de las vacaciones, frente al Zamora la atención estuvo en índices muy elevados por el estado de forma que traía el cuadro de Óscar Cano (y porque había rencillas aún pendientes de la primera vuelta). Luego, contra el Madrid Castilla no hubo que incidir en factores emocionales porque ya solo el renombre del rival y sus muchos buenos futbolistas invitaban a manejarse con cautela. El sábado pasado, en cambio, las fuentes de motivación fueron otras. Había que cumplir con Aitor Sanz, que estaba de enhorabuena (400 partidos) y brindar al emblemático capitán el partido de celebración que merecía. Al final, la fiesta fue completa y trajo consigo además el meritorio triplete de Enric.

Otro dato llamativo y a tener en cuenta el sábado es que el Bilbao Athletic ha encajado solo ocho goles en casa

Verdugo del Tenerife

Fortificado el liderato y la renta respecto a los perseguidores (+12 con el Celta Fortuna y +15 con el Pontevedra), esta semana el aliciente especial que tendrá la visita a Lezama es que el Bilbao Athletic es el único filial al que aún no ha tumbado el Tenerife. Cayeron el del Celta o el del Real Madrid (en este caso en dos oportunidades), pero los cachorros se fueron vivos del Heliodoro. Y además con los tres puntos. Es una espinita clavada desde noviembre y que el plantel de Cervera puede quitarse este fin de semana. La victoria no urge, pero el equipo irá seguramente con el talante necesario y sin ninguna confianza.

Ese día, todavía lejos del parón invernal, el equipo visitante en el Heliodoro Rodríguez salía triunfador gracias a un gol de Ibai Sanz (62’) que permitió al filial vasco volver a ganar más de mes y medio después. El contexto no parecía idóneo para poner fin a esta mala dinámica de resultados, pero los de Jokin Aranbarri dieron un extraordinario ejemplo de eficiencia.

Como es obvio, al Tenerife no habían llegado aún los refuerzos invernales. Ni estaba instalado el equipo de Cervera en la racha de altísima eficacia y excelentes resultados con la que llegará a Lezama este sábado. Al proyecto pertenecía aún Álvaro González. Y en el carrusel de cambios tuvieron minutos hombres como Fran Sabina o Jeremy Jorge. Lo más llamativo en la alineación, la presencia de un Balde que apenas cuenta ahora para el míster de los blanquiazules.

La primera mitad fue igualada y con alternativas. Vizcay mandó un cabezazo al palo, aunque la jugada quedó invalidada como un posterior tanto que marcó Dani Fernández tras falta previa a Santos. El guardameta bilbaíno resultó decisivo en el devenir del encuentro con varias intervenciones de mucho mérito que sostuvieron al equipo antes y después del gol. El propio goleador Ibai y Buján al rechace pudieron ampliar la renta en uno de los pocos encuentros aciagos que ha tenido el Tenerife en este curso. De hecho, junto al Bilbao Athletic hay solo otro equipo del grupo que ha sido capaz de profanar el Rodríguez López, Unionistas de Salamanca.

El Tenerife confía en que no se reproduzca el lío de las equipaciones que ya se dio en el campo del Zamora

En cuanto a la posición clasificatoria de los cachorros, llegaban a ese duelo del Heliodoro en zona de emergencia –gracias al triunfo salieron del descenso- y ahora son cuartos. Su remontada ha sido espectacular, la más potente en el contexto del grupo en toda la liga, y en buena medida han tenido que ver los dígitos del segundo equipo del Athletic en su feudo de Lezama. En casa, el próximo rival blanquiazul apenas ha concedido ocho goles. Un dato a tener en consideración para tomarse con toda la seriedad el envite que viene.

Hay otro asunto para tener en cuenta: las equipaciones. Tras el lío que se dio contra el Zamora, que también juega de rojiblanco, en el Tenerife están completamente seguros de que este fin de semana podrán jugar sin problema con su indumentaria titular. Cervera ya ha advertido de que el problemón que se dio en el Ruta de la Plata «sucedió una vez y no va a volver a suceder». Para ello, no solo se apela a la buena voluntad de un club señor como el Athletic; es que además habrá contactos previos para reducir el riesgo a cero.