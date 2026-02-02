Último día para fichar a Chapela o quedarse igual

La dirección deportiva del CD Tenerife afronta sin ninguna urgencia el último día del mercado, pero con las luces encendidas en el despacho de Manu Guill y la perspectiva de que pueda darse un último movimiento. La opción de fichaje tiene nombre y apellidos: los de Iván Chapela López, con contrato en el Burgos CF hasta 2027 y un nulo índice de protagonismo en el equipo que entrena Luis Miguel Ramis. Sin ir más lejos, el pasado sábado se quedó nuevamente fuera de la convocatoria del técnico tarraconense y la realidad es que no entrena con normalidad desde hace días en el club de El Plantío. Su anómala situación en Burgos hace conveniente un cambio de aires, apuntan desde su entorno profesional.

En el Tenerife consideran que a la plantilla no le urge la incorporación de otro futbolista, ni mucho menos. Ahora bien, sí existe el propósito de apurar las opciones por Chapela y cumplir la palabra dada a sus agentes, con quienes ya hay un acuerdo cerrado por lo que le falta a este curso y dos campañas adicionales. Es un movimiento que se entiende en clave de presente y futuro, pues en el club consideran que sería un jugador muy provechoso la próxima temporada en Segunda División. Además, existe un doble factor de absoluta confianza en el atacante gaditano, pues le conocen de sobra tanto Álvaro Cervera –le hizo debutar en el Cádiz– como también Manu Guill, con quien Chapela ofreció su mejor nivel con los colores del CD Eldense.

En el Tenerife aseguran que ha sido el Burgos quien ha cambiado su planteamiento inicial. Fuentes de la negociación aseguran que el equipo peninsular aspira a hacer caja en condiciones inaceptables e inasumibles para la economía de un equipo de Primera RFEF. En el representativo no harán dispendios, pero sí estarían dispuestos a un traspaso a coste cero con bonificaciones futuras en función de objetivos. Lo natural es que las tensiones que han marcado las conversaciones previas puedan aliviarse conforme se acerque la bocina de la medianoche. Hay tiempo hasta las doce, momento en el que el libro de pases cierra en el fútbol profesional y también en Primera RFEF.

Venga o no venga Chapela, el Tenerife completará esta ventana invernal con la satisfacción de haber incrementado todavía más el nivel de su plantel y haber resuelto algunas situaciones que preocupaban, como la orfandad en el eje de la retaguardia, donde había tan solo dos centrales. De un equipo del mismo grupo que el representativo llegó para apuntalar la delantera Gastón Valles, por quien se pagó su casi simbólica cláusula de rescisión a Unionistas de Salamanca. Está siendo un jugador de rendimiento inmediato, que ya suma dos compromisos jugados y un tanto de penalti en su debut. El club le testará hasta junio y, en caso de verle con nivel para el proyecto venidero en la Hypermotion se ejecutaría la prórroga de su contrato, pues los últimos dos años son opcionales.

Competencia en la zaga

Al húngaro Antal no se le ha visto en acción, pero su sola presencia ya permite animar la competencia en la zaga y, lo más importante, asumir con relativa tranquilidad cualquier contingencia que pueda darse con José León y Anthony Landázuri, que han firmado 11 titularidades consecutivas a un altísimo nivel. Para idéntico propósito ha sido inscrito Facundo Agüero, que ya rubricó sus primeros minutos de blanquiazul en el duelo del sábado en el Heliodoro Rodríguez López.

Además, el mercado trajo consigo un movimiento menos mediático, la vuelta del joven futbolista –aún menor de edad– Ivanda Borna, internacional en las categorías inferiores con Croacia, y que se ha marchado a su país a la espera de que con 18 años ya pueda ser alineado por los filiales del Tenerife. Justamente al B ha llegado Pau Fernández, lateral izquierdo con un amplísimo recorrido a su corta edad y que se suma al plantel de Mazinho con unas referencias extraordinarias por parte de los técnicos blanquiazules que han hecho las labores de scouting que antecedieron a su fichaje. Además, desde el área de Manu Guill se ha explorado la opción de traer a un guardameta más para suplir la ausencia de Sergio Aragoneses Jr., a quien cedieron al Arenas de Getxo para que pueda rodarse en la misma categoría en la que ahora mismo milita el primer equipo blanquiazul.

Cesiones

Para que pudiera haber fichajes, antes hubo que avanzar en las salidas. La desvinculación de Josep Calavera al Hércules supone que el cuadro alicantino se haga cargo del 100% de sus emolumentos y que además bonifique al Tenerife por objetivos, de forma significativa en caso de ascenso. Por su parte, Ander Zoilo se marchó al Nástic de Tarragona, que igualmente se ocupará de la totalidad de su ficha.

Noticias relacionadas

Hasta hoy, se mantendrán ojo avizor ante la situación de Cris Montes algunos clubes punteros del otro grupo de Primera RFEF, donde Murcia y Hércules pretenden hacerse con los servicios del chicharrero, al que consideran un elemento que podría marcar diferencias en la segunda mitad de la temporada. En el Tenerife llevan tiempo enviándole señales, la más reciente su exclusión por decisión técnica el pasado sábado frente al Guadalajara. El isleño ya había sido el descarte una semana antes, también en casa frente al Castilla. No obstante, las últimas converasciones de Cris con sus agentes apuntan a que optará por quedarse y disfrutar de un casi seguro ascenso con el equipo de su isla natal. Montes quiere pelear por un hueco en los esquemas de Cervera.