Iván Chapela llega traspasado al CD Tenerife: fichaje al límite del plazo

Hubo que esperar casi hasta que sonara la bocina para que el CD Tenerife lograse atar a su última y muy codiciada incorporación invernal. Iván Chapela López (Chiclana de la Frontera, 1999) se convirtió este lunes en el último de las tres caras nuevas que se suman al proyecto de Manu Guill y Álvaro Cervera -cuatro si se contabiliza al ya inscrito Facundo Agüero- en un mercado con más movimientos de los necesarios.

La operación se anunció a las 22:54. Minutos antes, el nombre de Chapela había dejado de figurar en el portal de LaLiga como jugador del Burgos.

Al representativo, sobrado de puntos y con un liderato blindado en al clasificación, no le urgían estos fichajes. Sin embargo, los ha hecho con varios propósitos: apuntalar aquellas demarcaciones en las que existía orfandad de efectivos, animar la competencia en determinadas parcelas del campo, dar al entrenador los recursos que había solicitado y, de paso, ir pergeñando el proyecto de la próxima campaña en la Liga Hypermotion. El último fichaje va muy en esa línea, pues a Chapela se le considera un elemento que puede ser relevante en un futuro en Segunda, categoría de la que llega tras una muy tensa negociación con el Burgos.

Los vaivenes del equipo peninsular en el marco de las conversaciones llevaron al límite la operación. Hubo momentos en los que el interlocutor de los blanquiazules cambió los parámetros inicialmente establecidos y otras situaciones, ayer mismo, en las que la transacción casi queda frustrada por las altísimas exigencias planteadas por Michu, director deportivo del conjunto burgalés.

Adiós al Burgos

La realidad es que hacía días que el atacante gaditano se había despedido de sus compañeros y de su entrenador, Luis Miguel Ramis, que ya no contaba con él. Así se explica que Chapela viviese apartado de la rutina diaria que sí seguían los que han sido sus compañeros en el Burgos; y que en los últimos partidos ligueros no fuese convocado junto a ellos. La versión oficial es que acusaba molestias físicas.

El profesional andaluz ha sido objeto de deseo por la dirección deportiva del Tenerife desde mucho antes que abriese el mercado. Sin embargo, en las oficinas del Heliodoro sabían que, en caso de concretarse, sería una opción de últimos días y, como ocurrió finalmente, casi de última hora. En el Burgos había disputado tan solo 167 minutos en liga.

Cris Montes decide quedarse

No hubo más sobresaltos en el último día del mercado, que animaron unas erróneas informaciones que apuntaban la salida de Anthony Landázuri con rumbo a su país. Varios medios ecuatorianos daban por hecha su salida e incluso hubo uno que apuntó que se marcharía a préstamo hasta junio. Nada más lejos de la realidad, pues para el Tenerife era un elemento intransferible, al menos hasta que se consiga el ascenso.

Tampoco hubo novedades en la posición firme de Cris Montes, con el Hércules al acecho hasta el último momento. Viendo que se esfumaba la posibilidad de llevarse al chicharrero, el cuadro herculano apostó por la incorporación de Toril para la plaza que tenía libre en nómina. Aunque sus agentes le habían insistido en que había varios clubes de Primera RFEFinteresados en su contratación, Montes ha asumido el reto personal de intentar persuadir a Cervera en las jornadas que faltan. Quiere disfrutar de un ascenso en el club de su isla natal y hacerlo siendo protagonista, aunque de momento todas las señales invitan al pesimismo para el ex del Eldense. Descartado por el cuadro técnico para los últimos compromisos en casa frente a Real Madrid Castilla y Guadalajara, sus opciones para jugar se constriñen todavía más con la llegada de Chapela, cuyo aterrizaje en la Isla se espera a lo largo del día de hoy.