Primer ‘hat-trick’ de Enric como blanquiazul

Con el Tenerife había firmado dobletes. Seis en total. Y alguno histórico, como el que silenció el estadio de Gran Canaria el 4 de junio de 2022 en el partido de vuelta de la semifinal de la promoción de ascenso a Primera de la temporada 22/23. Pero no había pasado de ahí. Hasta ayer se le habían resistido los hat-trick a un especialista que suma 48 tantos en un equipo al que llegó en el verano de 2021 y con el que ha jugado 176 partidos como, 139 de ellos como titular.

El de Bon Pastor no vivía la experiencia de anotar tres goles en un mismo encuentro desde el 17 de noviembre de 2018. En realidad fueron cuatro en un triunfo (1-4) del Extremadura ante el Reus.

De paso, gracias a sus tres aciertos delante de la portería del Guadalajara, defendida por Amador Zarco, Enric actualizó las estadísticas del Tenerife relacionadas con estas inusuales producciones individuales. Y es que no pasaba algo igual desde que Ayoze Pérez encendió el Heliodoro Rodríguez López con tres goles a la Ponferradina. Fueron sus últimos tantos antes de marcharse al Newcastle.

Todavía en una nube por su brillante actuación, Gallego seguía dándole vueltas a la oportunidad que tuvo para mejorar todavía más su tarde. Poco antes de ser sustituido por Gastón Valles y unos minutos después de batir a Zarco de penalti, protagonizó una acción individual en la que rozó la cuarta diana. «Tengo esa jugada en la mente», reconoció en rueda de prensa. «Antes de golpear el balón, lo hice todo bastante bien, pero creo que me precipité. Quise finalizar muy rápido y la cagué», confesó ejerciendo la autocrítica en un día que estaba para todo menos para que sintiera mal por un error. «Pero si metiese todas las ocasiones, no estaría aquí», puntualizó.

Enric quiso agradecer la ovación que le dispensó el público asistente al Heliodoro en el momento de salir del campo. «Lo agradezco de corazón», admitió sin pasar por alto que habría preferido completar el partido. «Quería seguir, pero el míster es quien decide y yo me tengo que adaptar. Los que me conocen bien, saben que quiero jugar todo lo posible para ayudar al equipo», recordó.

Ya con 12 goles en su estadística particular, aseguró que no se marca metas individuales. «No pienso más allá del siguiente partido», indicó antes de expresar su deseo de «seguir disfrutando» de una temporada muy diferente a la anterior, que fue «dura» por el descenso del Tenerife a Primera RFEF.

Enric dedicó unas palabras a Aitor, que ayer cumplió 400 partidos con el Tenerife. «Ya me habían hablado de él antes de venir. Recuerdo un comentario de Gio Zarfino. Me dijo: arrímate a Aitor, a Carlos Ruiz, a Dani (Hernández)... Son como tú, de ir para delante. Y no se equivocó», contó Gallego. «Estoy súper orgullos de Aitor por sus 400 partidos, y convencido de que, en nada, será el que tendrá más en el club. No hay mejor persona que él para representar los valores del Tenerife. Es un espejo para todos. Estoy feliz por el abuelo», finalizó.