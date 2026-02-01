Cervera presume de la fiabilidad de un Tenerife que no afloja

El Tenerife sigue avanzando a velocidad de crucero y, con él, la convicción de un Álvaro Cervera que sabe que se encuentra al mando de un equipo difícil de descuadrar. Después del contundente triunfo frente al Guadalajara, el técnico blanquiazul volvió a poner el acento en la fiabilidad de los suyos, una virtud que, a su juicio, marca la diferencia en una categoría donde el error suele pagarse caro. «Nunca he estado en un equipo con esta fiabilidad», confesó el entrenador, satisfecho por la manera en la que su equipo volvió a resolver un partido sin necesidad de grandes alardes.

El plan salió como estaba escrito. Ritmo asfixiante, posesión con sentido y, sobre todo, pocos riesgos innecesarios. «La primera parte es un partido en el que nosotros queremos darle mucho ritmo al encuentro, que ellos estén incómodos y que tengan que correr mucho detrás del balón», explicó un Cervera satisfecho por un planteamiento que dio sus frutos ya antes del descanso con el primer gol de Gallego.

Tras el paso por vestuarios, el Guadalajara trató de estirarse algo más, obligado por el marcador y por el guion del encuentro. Lejos de incomodarse, el Tenerife supo interpretar ese nuevo escenario. «Ellos tienen que arriesgar un poco más, hicieron algún cambio, pero con el balón intentamos hacer lo mismo y, al final, con el riesgo que van a llevar ellos, las ocasiones aparecerán», relató el técnico, que admitió ciertos desajustes puntuales tras pérdidas, aunque siempre bajo control. «Hemos cometido algunos errores… pero luego ya con el segundo gol el partido se ha decantado un poco», verbalizó.

Ese dominio sin estridencias es, precisamente, la seña de identidad de este Tenerife. «El gran triunfo hasta ahora de este equipo no son los goles que lleve a favor ni los pocos que lleve en contra, sino el ritmo que impone y la seriedad con la que se toma todos los partidos», subrayó. Da igual el rival o el contexto, el conjunto blanquiazul compite siempre desde el mismo patrón: «Hay veces que, sin ser un partido muy brillante, metemos cuatro goles, y hay veces que los ganamos 1-0 o 0-1, pero siempre con la misma actitud».

Preguntado por los 400 partidos de Aitor Sanz y el hat-trick de Enric Gallego, Cervera utilizó sus ejemplos para ilustrar el peso de los veteranos en el proyecto del retorno al fútbol profesional. «Hoy se ha mostrado por qué estos jugadores renovaron, uno con 40 años y otro con cerca de 40 años. Renovaron porque nosotros queremos el espíritu de esta gente en este equipo. Los David, César y Alassan tienen ese referente delante. Si esos jugadores (Aitor y Enric) son los que corren, los que primero preguntan, los que primero están pendientes, ellos que vienen detrás…», explicó Cervera, convencido de que su ejemplo sostiene al grupo. «El espíritu del equipo es el espíritu de ellos. Es así de claro», aseveró.

Es la séptima victoria consecutiva de un equipo que no baja el pistón. «Cuando veo los partidos estoy nervioso… pero luego los ves repetidos y piensas a veces: estoy más nervioso de lo que debería», admitió Cervera, consciente de que cuenta con unos futbolistas que «siempre responden».