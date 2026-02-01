El CD Tenerife ya tiene 15 goleadores diferentes: hay defensas, centrocampistas, delanteros...

«Es el equipo más fiable al que he entrenado». Estas palabras de Álvaro Cervera después de la enésima exhibición de eficiencia por parte del CDTenerife –equipo más goleador, menos goleado, mejor visitante y mejor local de la categoría– eran casi inamaginables cuando arrancó la pretemporada, con ciertas dudas en el seno del vestuario por el propio nivel del plantel y su capacidad para adaptarse a la categoría. Otros clubes ilustres como el Deportivo de La Coruña tardaron un lustro en abandonar el infierno;el Tenerife lo hizo al segundo intento la última vez que cayó.

Así que lo logrado por los blanquiazules en las 23 jornadas ya disputadas tiene mucho mérito, aunque sea en una categoría inferior y pese a que la apariencia de absoluta superioridad pueda llevar a engaño. Hay mucho trabajo tanto en los despachos como en el banquillo para lograr una versión tan aseada del cuadro insular, que encierra en sus relucientes estadísticas un secreto absolutamente revelador: ya son 15 los goleadores distintos que han festejado al menos una diana con el conjunto de Cervera. «Esto dice mucho del grupo que tenemos», presume el míster, quien agradece no tener que depender exclusivamente del grado de acierto o la fiabilidad de sus arietes. Entre los que cuenta ahora uno más, el recién llegado Gasón, que lleva dos partidos jugados y ya ha estrenado también su cuenta.

Entre las 15 fuentes anotadoras hay jugadores de todas las líneas: defensas como César, Landázuri o el ya desvinculado Álvaro González;centrocampistas como Aitor Sanz, que está sorprendiendo a propios y extraños con su idilio con el gol (van tres); jugadores de banda como Nacho Gil, quien además brilla como asistente; y por supuesto dos delanteros que están cumpliendo a la perfección con el rol que les estaba cometido. Con su triplete del sábado, Enric Gallego se eleva como pichichi del Tenerife y de la categoría con 12 aciertos. El otro futbolista que ha llegado a esta cifra ya no podrá superarle, pues jugaba en el Mérida y ha sido traspasado. Se trata de Álvaro García, que también llegó a la docena.

Los números de Jesús de Miguel tampoco tienen nada que reprochar al madrileño, que aún aspira a aterrizar en las cifras que hizo en el Castellón, que también subió de esta guisa: arrasando. El último en sumarse al vagón de los anotadores ha sido Juanjo Sánchez, un futbolista que lo venía mereciendo con su trabajo y rendimiento. Yque además se resarce con este alegrón de la posible desazón por su nuevo rol de suplente, donde lleva ya tres semanas consecutivas.

En la larga lista de realizadores blanquiazules también llama la atención que haya hombres de todas las procedencias y edades. Por lo pronto, el Tenerife 25/26 ya ha superado en número de anotadores al del curso anterior (fueron 14). Yes casi seguro que habrá tiempo para que otros se sumen a la fiesta. Por ejemplo Fran Sabina. A falta de oportunidades para hacerlo con los mayores, de momento anota y aporta con el Tenerife B, que será su equipo las veces que no sea necesario su concurso con los mayores.