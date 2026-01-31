Goleada del Tenerife al Guadalajara en el partido de los capitanes

El partido entre el líder y el colista del Grupo 1 de Primera RFEF fue justo lo que se esperaba. Ganó el favorito y lo hizo con comodidad. Se impuso el que más lo intentó, un Tenerife que dominó de principio a fin, solo con un tramo de oposición en el arranque del segundo tiempo, y que apenas tardó 20 minutos en desbloquear la resistencia del rival con un gol de Enric Gallego, el primero de los tres que aportó el barcelonés –redondeó la victoria Juanjo Sánchez con la cuarta diana–. Yno es que el Guadalajara renunciara abiertamente a dar la sorpresa en el Heliodoro Rodríguez López como en su día hicieron el Unionistas y el Bilbao Athletic, pero su plan se redujo a alargar lo máximo posible sus opciones de, al menos, rascar un puntito dependiendo del 0-0, sin la intención de arriesgar. Y eso es casi una derrota anticipada ante un Tenerife tan seguro y fiable.

En teoría iba a ser un encuentro de catálogo, de esos en los que el equipo que es superior técnica y físicamente debe armarse de paciencia para poder imponerse. Así salieron los blanquiazules al campo, sin prisas y también sin pausas, buscando constantemente la manera de hallar fisuras en el bloque defensivo morado. Y lo cierto es que hasta que cayó el 1-0, lo más relevante que pasó en el estadio fue una petición de penalti sobre Jesús de Miguel en el minuto 6. El delantero se fue de boca en carrera dentro del área, supuestamente empujado por un contrario, y no dudó en aconsejar que Cervera mostrar su tarjeta verde. Pero el árbitro se dirigió al monitor, revisó lo sucedido y ordenó que siguiera el juego con saque de puerta.

Había sido un momento de relieve en un comienzo plano, nada que ver con el frenético arranque del duelo anterior en el mismo escenario, el que dejó al Castilla medio KO al encajar tres tantos en solo 22 minutos. Pero no siempre va a pasar eso. Por lo general, los partidos se ajustan más al desarrollo del disputado ante el Guadalajara. Con sus matices, los dos tuvieron en común lo mismo, la victoria tinerfeña, un desenlace que allana todavía más su camino hacia el ascenso. Ya son 53 puntos -12 de ventaja con el segundo, el Celta Fortuna-, ahora con siete triunfos consecutivos. El Tenerife sigue jugando una Liga aparte. Su regreso a Segunda División en el primer intento ofrece pocas dudas a estas alturas del curso, cuando aún quedan 16 jornadas. Puede que le valga con siete u ocho triunfos más.

Y los de Álvaro Cervera ya saben que son infalibles cuando marcan antes que su oponente, si es que el adversario de turno logra batir a Dani Martín. Los números son demoledores. De 18 partidos en los que se adelantó, ganó 17. La excepción fue el 2-2 en el Anxo Carro después de que el Tenerife adquiriera una renta de dos dianas.

En este caso, tuvo el mérito –que también cuenta– de no bajar la guardia en una cita de esas que invitan a siesta deportiva. Por los registros del Guadalajara, por la sensación de seguir avanzando en la competición en velocidad de crucero... Pero no. Tampoco así hubo margen para que los pronósticos siguieran el rumbo previsto.

Dirigido en el centro por Aitor Sanz, en su actuación número 400 con el Tenerife, y por Nacho Gil, dentro de una alineación idéntica a la de la jornada pasada, el equipo de Cervera encendió el rodillo y se subió a lomos de la perseverancia haciendo un ejercicio constante de recuperación tras pérdida. El balón le duraba poco, o nada, a un Guadajalara centrado en intentar impedir lo que terminó pasando al borde del minuto 21, el gol de Enric Gallego al cazar un centro por alto de Nacho en la ejecución de una falta. Otra vez a balón parado.

El ariete volvió a emerger en la segunda parte, cuando el Guadalajara había hecho un amago de plantarle cara al líder con otros argumentos, para apagar el ímpetu morado y poner el 2-0 con pinta de definitivo. Lo fue. De nuevo sacó a relucir su estatura, picando a un palmo de Zarco un intencionado centro de Alassan desde la banda derecha -remate al larguero del extremo tinerfeño poco antes del intermedio-. 2-0 en el minuto 61 y una dosis extra de tranquilidad para los blanquiazules justo cuando los visitantes se habían animado a estirarse un poco. Porque el Guadalajara había regresado al campo tras el descanso más decidido, respetando menos al Tenerife, sin nada nuevo que perder. Y con dos cambios en la alineación

Pero la intención de abrirse y atacar tampoco fue la mejor solución para sus intereses. En esas circunstancias, el equipo de Cervera se sabe desenvolver a la perfección. Y lo demostró con el segundo tanto y con su inconformismo, una actitud festejada por la afición, sobre todo cuando pudo gritar el tercer gol de su equipo, anotado por Gallego en el minuto 66 de penalti. El árbitro había dirigido el brazo al punto de cal de los once metros a raíz de una caída de Jesús de Miguel en el área. El Guadalajara se aferró al FVS por si había existido fuera de juego. Pero Figueiredo se mantuvo y Enric aprovechó para lograr algo que no había hecho con el Tenerife, marcar tres goles en un mismo día. Ola en un Heliodoro que está disfrutando de una fiesta tras otra para compensar las desdichas de la 24/25. Y le queda la más deseada.

Con 20 minutos todavía para llegar al 90 y el Guadalajara resignado, Cervera empezó a dosificar esfuerzos con los primeros cambios. Tres de golpe en el 75:Marc Mateu, Noel López y Gastón Valles por Nacho Gil, Alassan y Gallego.

La siguiente tanda, en el minuto 82, tuvo el aliciente añadido del estreno como jugador del Tenerife de Facundo Agüero. El central argentino, contratado en agosto pero sin ficha hasta la apertura del mercado de enero, sustituyó a José León. Y Juanjo Sánchez, a un Aitor ovacionado por los casi 13 mil espectadores que asistieron al estadio. Un histórico muy en activo.

Noticias relacionadas

A la tarde le había quedado espacio para un gol más. Pase preciso de David Rodríguez al corazón del área y golpeo con todo a favor de Juanjo para poner el 4-0 y sellar un triunfo más del Tenerife, el decimoséptimo en 22 jornadas, esta vez, con un merecido guiño a los veteranos por los 400 de Aitor Sanz y el hat-trick de Enric Gallego.