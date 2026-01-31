El ‘caso Camisetas’ en el CD Tenerife toma forma en los tribunales

El caso Camisetas en el seno del CD Tenerife ya toma forma en los tribunales. Algunos de los acusados en la supuesta trama que operaba de forma ilegal para sustraer artículos deportivos del representativo insular y venderlos de forma extraoficial (en algunos casos vía catálogos que se distribuían por wasap) ya han acudido a sede judicial para prestar declaración en el Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife (Plaza Nº 4).

Uno de los pantallazos que circuló por distintos colectivos y asociaciones a través de la red de mensajería Whatsapp. / El Día

El acusado no declara

Según ha podido saber EL DÍA, el principal acusado en la causa, al que le fueron en su día requisados más de 3.000 artículos deportivos en un registro efectuado por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Mientras, un segundo sospechoso, el trabajador de la entidad a quien la acusación señala como responsable de sustraer las prendas y objetos deportivos (desde balones hasta camisetas pasando por prendas de todo tipo) del almacén del club, ha negado su vinculación con la trama. Asimismo, también han sido llamados a declarar, en su caso como testigos, el exdirector del Área de Marketing y su sucesor en el cargo.

Quiénes y cuánto dinero, las claves

En este momento, y hasta que no comience el juicio oral, la clave del asunto es determinar la cantidad de artículos que salieron de forma ilícita de los canales oficiales de distribución del Tenerife (y poner así valor al perjuicio económico causado a la entidad) y, de paso, esclarecer quiénes y en qué roles tomaron parte en la venta ilegal del material.

Esta investigación comenzó hace cerca de un año, cuando el ahora máximo accionista Rayco García tuvo conocimiento del asunto y, tras unas pesquisas internas, presentó una denuncia en las dependencias de la Guardia Civil.