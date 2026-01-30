El Guadalajara, un 'invitado idóneo' a la fiesta del CD Tenerife

Todos los ingredientes para una fiesta blanquiazul. El CD Tenerife, líder del Grupo 1 y equipo con más puntos de toda la Primera Federación, recibe en el Rodríguez López (sábado 15:15) al colista Guadalajara en una jornada en la que el capitán Aitor Sanz apunta a cumplir su partido número 400 con la camiseta blanquiazul.

Siempre a riesgo de que el caramelo se les pueda a atragantar a los pupilos de Álvaro Cervera por exceso de confianza o ansiedad, cuesta encontrar un solo detalle que no invite al optimismo. El Tenerife, para empezar, suma seis victorias consecutivas y hasta nueve triunfos en los últimos diez partidos. En el parcial de 28 de 30, solo el pequeño borrón del 2-2 en Lugo en el que un discutidísimo penalti permitió al cuadro gallego igualar la contienda en el tramo final. El representativo, que marcha triunfal hacia el ascenso a Segunda División –le saca 12 puntos al Celta Fortuna, segundo clasificado–, va camino de pulverizar todos los récords de la reciente historia de la Primera Federación.

A por todos los récords de puntos

Solo el Castellón de la 23/24 sumaba más puntos que este Tenerife una vez disputadas las 21 primeras jornadas. Aquel equipo, que alcanzó los 82 puntos y fue campeón del Grupo 2, sumaba justo a estas alturas 52 puntos. Los albinegros, en el fin de semana 22 del campeonato, empataron frente al Atlético Madrileño y se quedaron en 53. De vencer al Guadalajara en el Heliodoro, el Tenerife alcanzaría la misma cifra, 53.

Cervera, que tuerce el gesto ante tanto optimismo, cuenta con casi la totalidad de su plantilla disponible. Solo Dani Fernández y Javi Pérez causarán baja, por lo que el técnico tendrá que hacer un descarte. Frente al Real Madrid Castilla, en idéntica situación, el perjudicado fue Cris Montes. De resto, pocas modificaciones cabe esperar en el once. Arriba, Gastón Valles ya demostró en su debut que no se lo pondrá fácil al incombustible Enric Gallego y tampoco a De Miguel y, en el centro del campo, serán Juanjo, Fabricio y Aitor Sanz los que se reparan dos posiciones.

Gastón Valles en su primer partido con el Tenerife / María Pisaca

Los 400 de Aitor

El capitán, que apunta jugar antes o después (ha participado en 19 de los 21 compromisos ligueros disputados), alcanzará este sábado los 400 partidos oficiales con el representativo. Los 413 de Alberto Molina, líder en la tabla histórica, están al caer. Más motivos para el tenderete.

El Guadalajara, sin opciones

El modesto Guadalajara tratará de aguar, o al menos apaciguar, el festejo tinerfeñista con las pocas herramientas de las que dispone. Los alcarreños, recién ascendidos, suman apenas 18 puntos. Su drama, pese a estar a menos de dos partidos de la salvación, es que en la jornada 5 ya tenían diez unidades en el bolsillo. Esto es, ocho puntos en los siguientes 16 partidos. Y solo una victoria en los últimos 17, la que sumó en diciembre y frente a Osasuna Promesas el equipo entonces dirigido por Pere Martí, que fue finalmente destituido en enero. En su lugar llegó Juanvi Peinado, pero la dinámica no ha cambiado: sendas derrotas frente a Barakaldo y Ponferradina.

El Guadalajara, además, es el equipo que más goles recibe de toda la categoría (33) y no podrá contar con su máximo goleador Salifo (cinco dianas), que está cedido por el propio Tenerife.