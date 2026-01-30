Álvaro Cervera aclara el final de mercado del Tenerife: "Si Iván Chapela no puede venir, nos quedaremos como estamos"

Álvaro Cervera lo tiene claro. Si no es Iván Chapela, no será nadie más. Así lo afirmó el entrenador del CD Tenerife en su comparecencia de prensa previa al partido frente al Guadalajara. “El club está haciendo gestiones para que pueda venir Chapela. Hay una pega, pero no diré cuál es. Yo estaría encantado, porque vendría a mejorar la plantilla y es un chaval muy bueno. Si no puede venir, nos quedaremos como estamos. Hubo algún nombre, pero no hay nada”, expuso el técnico al ser cuestionado por la posibilidad de incorporar al futbolista en las últimas horas del mercado de invierno. El obstáculo al que se refirió el míster no es otro que la voluntad del Burgos de percibir una contraprestación en forma de traspaso. Que se llegue a un acuerdo dependerá de los clubes.

El preparador tinerfeñista, también en clave mercado, descartó salidas de última hora porque, “los futbolistas que juegan no quieren irse” y a los que no están participando tanto también los ve “contentos” y con “visión de futuro”.

Paco Agüero, mejor que nunca

Fichado en verano, pero dado de alta hace apenas unas semanas, Paco Agüero sigue esperando su turno para debutar. Lo hace, eso sí, en mejor estado que nunca antes esta temporada porque, tener opciones de participar, hace que cualquier profesional aumente susprestaciones. "Está muy bien. Antes entrenaba con precaución porque no tenía ficha, pero ahora es un jugador completamente diferente que va a todas. La pareja de centrales hasta ahora rinde bien, pero todo puede cambiar en cualquier momento y deben estar preparados para lo que pueda pasar", advirtió Álvaro.

Al margen del repaso al mercado, Cervera actualizó también el estado de la enfermería tinerfeñista, de la que esta semana ha salido el canterano Dani Fernández. “Seguimos con la baja de Javi Pérez, pero ya está en la recta final para empezar con nosotros. Dani ya está entrenando con normalidad y podría reaparecer en el próximo partido, pero no este fin de semana”.

Paco Agüero. / C.D.T.

Dani Fernández, con un problema de menisco

El canterano, según apuntó seguidamente su entrenador, está siendo tratado por “un problema de menisco”. “Son problemas que no tienen solución, lo que se puede hacer es mejorar para poder entrenar. Esperamos que se quede solo en eso y no vaya a más”, deseó Cervera en un tono no precisamente optimista.

Con el último clasificado del grupo en frente este fin de semana, no sorprende que el entrenador hiciese hincapié en la necesidad de afrontar el partido sin exceso de confianza ni relajación. “Estos partidos son los más peligrosos. Muchas veces no los gana el que juega mejor, sino el que tiene la cabeza más fuerte. Debemos olvidarnos de si es el primero contra el último y tratarlo como un partido más para acercarnos al objetivo. No debemos pensar que un equipo que viene último no generará ocasiones. Debemos estar atentos en córners y faltas, que son los momentos en los que uno se puede relajar y cometer errores”.

Descarta rotaciones

Vista su anterior de reflexión, a Cervera se le escapó una carcajada cuando de le cuestionó por la posibilidad de rotar para repartir esfuerzos. “El lunes era el partido idóneo para hacer rotaciones, el martes ya no tanto y, cuando llegas al viernes, ya piensas que es lo mismo que el del fin de semana pasado. Esas cosas se te pasan por la cabeza, pero alguna vez haces modificaciones excesivas y en mitad del partido piensas: quién carajo me mandó. No vamos a mover mucho el equipo. Algún cambio puntual puede haber, pero este partido es para correr, apretar e intentar ganarlo. Hacer modificaciones excesivas puede generar dudas en mitad del partido”, sostuvo con una sonrisa.

Cervera, finalmente, aseguró estar tranquilo ante la posibilidad de que la inminente paternidad de Dani Martín deje la portería en manos del joven De Vuyst. “Gabri es el suplente y jugará si es necesario. La portería está bien cubierta”.