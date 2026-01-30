La situación de Cris solo cambiará si llega Chapela

Con el CD Tenerife lanzado en la clasificación y tres inscripciones (Facundo Agüero, Antal Yaakovishbili y Gastón Valles) ya realizadas por parte del representativo, tal vez podría parecer extraño que el equipo insular vaya a vivir con las luces encendidas hasta el último día de mercado. El plazo para dar altas y bajas en Primera RFEF expira en la medianoche del lunes al martes, como en las dos categorías profesionales, y la dirección deportiva blanquiazul aún aspira a realizar un último movimiento para el primer equipo. Esta transacción tiene nombre y apellidos, los de Iván Chapela, y lleva grapada la posibilidad de que se produzca una desvinculación. La de Cris Montes.

Varios conjuntos de la categoría de bronce, alguno de ellos muy puntero, aguardan al desenlace del caso Chapela para ir a por Cris. Las señales que ha enviado Álvaro Cervera desde el banquillo no son nada alentadoras para el futbolista nacido en Santa Cruz, que no está teniendo ningún protagonismo y el pasado domingo recibió un palo inesperado. Con los tres refuerzos invernales recién inscritos y con la predicción –hecha por el propio entrenador– de que uno de los tres se quedaría fuera de la convocatoria, finalmente todos lograron superar la última criba del míster y fue Cris el damnificado para el duelo en el Heliodoro frente al Real Madrid Castilla. «Vivimos su situación con pena», precisa Manu Guill desde la dirección deportiva. Pero es un caso claro de escasa confianza por parte del entrenador; no una situación de disconformidad del club con la actitud o rendimiento del futbolista, que apenas ha sumado 207’ en lo que va de temporada. Su última participación fue contra el Arenas, en un duelo donde disputó solo un cuarto de ahora.

Cris Montes, cariacontecido en el banquillo del Heliodoro. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

En cuanto a Chapela, las últimas manifestaciones emitidas por Michu en Burgos invitan al optimismo. El director deportivo del cuadro peninsular dejó abierta la puerta a una desvinculación del gaditano, que no ha tenido el necesario bagaje de partidos con Ramis y ya ha hecho saber a sus compañeros su deseo de bajar a Primera RFEF para volver a sentirse protagonista en el Tenerife. Con un acuerdo ya cerrado con el representativo, la suya sería una operación de última hora. Ambos clubes juegan sus cartas. Mientras el conjunto blanquiazul alega que tiene suficiente ventaja en la clasificación y no presenta ninguna urgencia para fichar, en Burgos sí existe cierta necesidad de quitarse una ficha alta (320.000 euros anuales) de un futbolista que apenas cuenta para su cuadro técnico. Además, con el curso en marcha y su demarcación bien cubierta en el equipo de El Plantío, no parece que vaya a tenerlo fácil para entrar en los planes del míster.

Sabina quiere quedarse

Otro foco de atención en esta última semana para dar altas y bajas era la situación de Fran Sabina, para quien la dirección deportiva pretendía una salida para que tuviese minutos en un destino de Primera RFEF. Varios equipos mostraron su interés en hacerse con sus servicios, pero el futbolista «se encuentra muy cómodo y parece que quiere quedarse», verbaliza un secretario técnico de la categoría. El miércoles jugó con el B e hizo un doblete que le vale para alimentar su autoestima. Además, recibió una llamada de la propiedad (Rayco García) par mostrarle tranquilidad y confianza.

Sergio Aragoneses, durante un partido con el B.