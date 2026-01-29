Fran Sabina regresa al B y lidera la remontada

Impulsado por un doblete de Fran Sabina cuando más cuesta arriba estaba, el CD Tenerife B remontó en la recta final frente al Rayo Vallecano B un duelo aplazado desde diciembre y vuelve a la zona alta (2-1). Tras una primera parte espesa, el filial tinerfeñista dio un paso al frente en la segunda mitad; sin embargo, fue el cuadro rayista el que se adelantó en su primera llegada por mediación de un desgraciado autogol de Julen. Pese a ello, los de Leandro Cabrera no bajaron los brazos, y en pocos minutos Fran Sabina, que junto con Ulloa bajó ayer al filial para la cita intersemanal, le dio la vuelta al marcador con dos zarpazos de killer.

El conjunto tinerfeño trató de someter a su rival desde el inicio, ejerciendo una presión alta que le permitió recuperar el balón en campo contrario y evitar que el cuadro madrileño superase la medular. De esta manera, Mauro Costa y Fran Sabina fueron los primeros en buscar el marco visitante, pero sus golpeos no encontraron portería.

Con el paso de los minutos, el Rayo Vallecano B se fue sacudiendo la presión local y logró conservar el balón en su poder, aunque siguió teniendo dificultades para aproximarse al marco de Padilla, quien no tuvo que intervenir hasta el término de una primera parte escasa de ocasiones. Un tiro de Íñigo desviado por Giovanni en el interior del área fue lo más destacable hasta el descanso.

En la reanudación, el Tenerife B dio un paso al frente y tuvo opciones para adelantarse durante los primeros compases del segundo tiempo. Omar dio el primer aviso con un testarazo desviado a centro de Giovanni, quien poco después tiró ligeramente alto desde lejos; y la más clara la tuvo Juan Ybarra a los cinco minutos de la reanudación tras un robo en área rival, topándose con la intervención de Juanpe Gil al rematar en situación de mano a mano.

Pese a la superioridad blanquiazul, fue el combinado rayista el que se adelantó en su primera llegada con cierta sensación de peligro en el ecuador de la segunda parte, tras un centro de Prieto desde la izquierda que Julen, tratando de desviar, desvió involuntariamente hacia su propia portería. Un despeje mordido se convirtió en una vaselina imposible para Padilla. Solo cinco minutos después, Fran Sabina cabeceó en el borde del área chica un centro fabuloso de Trilla desde la derecha para restablecer la igualada.

Tras ello, los de Leandro Cabrera fueron a por la remontada y embotellaron a su rival en el área, hasta que en el minuto 84, de nuevo Fran Sabina remató un centro de Giovanni al primer palo para hacer su doblete. Todos a la esquina bajo la lluvia de Geneto. Cuando pudo sacarse a sus compañeros de encima para coger aire, el ariete buscó a la grada y se besó el escudo.

El 2-1 obligó al conjunto vallecano a volcarse, y en el tiempo de descuento, Julen volvió a desviar un centro desde la izquierda a su propia meta, aunque la acción quedó anulada por fuera de juego y el 2-1 fue definitivo. Paso importante del Tenerife B, que hace dos jornadas ocupaba el puesto de play out y ahora, sexto con todavía un duelo pendiente, bordea la promoción de ascenso.