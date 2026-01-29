Los aficionados del CD Tenerife ya saben dónde ver el partido ante el CD Guadalajara: fecha, horario y cómo seguir el encuentro de Primera Federación

El líder y el colista del grupo 1 de Primera Federación se enfrentan esta jornada. El CD Tenerife vuelve a jugar en el Heliodoro Rodríguez López por segunda jornada consecutiva. Este sábado 31 de enero, el conjunto chicharrero recibe al CD Guadalajara con el objetivo de sumar una nueva victoria que le permita mantenerse tranquilo en el liderato de la categoría y seguir ampliando la ventaja respecto a sus perseguidores directos, instalados en los puestos de playoff de ascenso a Segunda División.

Blanquiazules y violetas se enfrentaron en el primer encuentro de la temporada. Este encuentro sirvió como estreno del CD Tenerife en la Primera Federación. Los chicharreros cumplieron con nota en el Pedro Escartín, donde se impusieron por 0-2 gracias a los goles de Dani Fernández y Nacho Gil.

Aquel triunfo supuso el primer paso del CD Tenerife en su camino de regreso a la categoría de plata. Desde entonces, el equipo dirigido por Álvaro Cervera ha mantenido una dinámica muy sólida, que le ha permitido consolidarse en el liderato del Grupo 1 con 50 puntos en su casillero.

El CD Tenerife aventaja en 12 puntos al segundo clasificado, el Celta Fortuna, una diferencia que se amplía conforme se desciende en la tabla y que refuerza la condición del Tenerife como principal candidato al ascenso.

DSZ_7155.jpeg /

El líder y el colista se ven las caras

Por su parte, el CD Guadalajara llega al Heliodoro Rodríguez López como colista del grupo, ocupando la última posición de la tabla con 18 puntos. El conjunto morado arrancó la temporada con buenos resultados e incluso llegó a situarse en la segunda plaza, pero aquel inicio prometedor se fue diluyendo con el paso de las jornadas hasta caer al farolillo rojo.

El equipo dirigido por Juanvi Peinado atraviesa una dinámica muy negativa, donde solo ha ganado dos de sus últimos 17 partidos ligueros, y no conoce la victoria desde el 7 de diciembre. El choque en Tenerife se presenta como una oportunidad clave para sumar puntos y mantener vivas sus opciones de permanencia en la categoría, en una visita exigente ante el líder.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El CD Tenerife - CD Guadalajara se jugará el próximo sábado 31 de enero a las 15:15 hora de Canarias (16:15 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 22 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López (Santa Cruz de Tenerife).

Así puedes ver el CD Tenerife - CD Guadalajara

El partido entre el CD Tenerife y el CD Guadalajara se podrá ver por el Canal Lineal de la competición, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.