El Tenerife, al asalto de un récord que data de 1983

A cambiar el chip en tiempo récord. El CD Tenerife apenas tendrá 59 horas de margen entre el preciso instante en que finalizó anoche su contienda copera contra el Granada y el momento en que el balón volverá a rodar el domingo en el Anxo Carro (19:30 horas) frente al CD Lugo. «Lo que me molesta no es el horario del partido de Copa; lo que me incomoda es que solo tenemos un día para recuperar y otro para viajar», anota Álvaro Cervera, quien ayer no pudo reservar a todos los jugadores que le habría gustado.

El Tenerife de los récords, al asalto de uno más. El equipo blanquiazul vive instalado en su racha más larga desde que empezó la temporada y es el equipo en menor forma de todo el fútbol nacional. Seis triunfos consecutivos avalan al representativo, que conquistó los cinco primeros con portería a cero. De este modo, la marca de imbatibilidad de Dani Martín se quedó en 499 minutos. Todo un logro para el arquero asturiano.

Ahora, los de Cervera van en busca de otro hito más. Si logran vencer al Guadalajara (sábado, 15:15 horas) y a continuación profanan también el feudo del Bilbao Athletic, entonces habrán igualado al infalible Tenerife de José Ramón Fuertes. Con el Terremoto a los mandos, que así lo llamaban, el equipo insular concatenó no seis, sino ocho triunfos consecutivos. Ocurrió en la segunda vuelta del campeonato y cuando ya el cuadro insular ofrecía una imagen de clara superioridad respecto al resto.

Curiosamente, la racha comenzó después de dos tropiezos seguidos, ante Barakaldo y el filial del Athletic. Luego, el equipo activó el modo apisonadora y despachó a ocho rivales de forma consecutiva. Así cayeron Reus (2-5), Andorra (1-0), Binéfar (0-3), Erandio (2-0), San Sebastián (0-2), Racing de Ferrol (4-2), Endesa Andorra (2-3) y Sporting de Gijón, con un festival (4-0) que confirmó el momento de gracia blanquiazul. El cuadro entonces dirigido por Fuertes se permitió luego continuar su racha invicto, con un empate más, en Huesca (2-2); y una goleada de escándalo frente a la Cultural Leonesa (6-1), que aún recuerdan quienes fueron aquel día al Heliodoro. Era el Tenerife de Lasaosa, Rubén Cano, David Amaral, Peio Aguirreoa…

Sobra decir que aquel equipo logró el anhelado ascenso a Segunda División, mismo objetivo que ahora persigue de la mano de Cervera. Pero no lo hizo como campeón, sino a siete puntos del equipo que gobernó todo el campeonato, el Bilbao Athletic; y por delante de otro histórico como el Burgos.

El caso es que la versión actual gana –y por goleada– a todas las anteriores en todas las facetas. Este Tenerife es el conjunto más goleador de los dos grupos de su categoría, el que menos recibe, el plantel con mejores dígitos a domicilio y también el que abrocha más puntos en casa. A este paso, el ascenso podría caer en abril.