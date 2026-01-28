«Baba se va a revalorizar y valdrá millones de euros»

Aún resuenan los ecos de la reubicación de Baba Diocou materializada por el CD Tenerife, club propietario de sus derechos federativos. De tenerlo prestado en el Arenas, a dejar que se luzca en el escaparate de la Hypermotion. Y todo ello, con el abono de una suculenta cifra para el representativo, que además se salió con la suya e incrustó una millonaria cláusula de compra (voluntaria) que el Granada podría hacer efectiva antes del próximo 30 de junio.

«Yo digo que sí, que se va a revalorizar en Segunda», opina Óscar Sampaio, director deportivo del Arenas. «Es muy vistoso, encara y en campos más grandes que Gobela seguramente se encuentre más a gusto. Creo que así va a ser. El otro día le llamé y le dije que guardarse una camiseta nuestra para lucirla cuando juegue en Champions», bromea el artífice de su llegada al histórico equipo vasco. «Tiene 21 años y todo por hacer en el fútbol», resume.

Sampaio admite que, si fuera por criterios estrictamente depotivos, nunca habría permitido la salida de Baba a mitad de temporada. «Fue un acuerdo entre presidentes», confirma. «Se decidió llegar a un entendimiento para la salida de Baba, que no podía desvincularse sin un acuerdo expreso entre clubes. Y en ese senido estamos contentos, porque se va para mejorar, y porque ha sido un lujazo tenerlo aquí en casa. Deportivamente bajamos en rendimiento, y mucho, porque su aportación ofensiva era la más destacada de la plantilla. Pero tendremos que volver a reinventarnos», añade.

«La respuesta deportiva era muy clara, no dejarlo salir; pero el asunto era relevante y escaló hasta la presidencia, que tomó esa determinación», agrega antes de confirmar que sí «hubo otros pretendientes» que tocaron en la puerta equivocada. La del Arenas. «Sí, eso es correcto. Ya su irrupción fue la más mediática que hemos tenido. Lo que yo le decía alos distintos clubes es que era el Tenerife el que tenía la llave, porque el jugador era propiedad suya. Nosotros no éramos dueños del chico», relata.

«Lo que aún desconoce la mayoría es que su día a día es espectacular, porque eso no se ve. Es verdad que la aparición del Granada fue una sorpresa, pero ahí está», agrega el alto cargo del Arenas, quien prefiere no confirmar cuál ha sido la cifra obtenida por su club para aceptar el pase. En todo caso, EL DÍA ha podido atestiguar que no llega a los 80.000 euros. «Uno considera que podíamos haber obtenido más, pero le estamos muy agradecidos a Manu Guill por el trato que nos ha dispensado en todo momento», completa.

Por último, y tras ver a Diocou ya convocado por el Granada la primera vez que estuvo disponible, asevera que más todavía va a hablarase de él desde que empiece a jugar y a ser importante para Pacheta. «Baba ya sabe que es futbolista y que va a ser futbolista, de los buenos. Es muy profesional, pero además buena persona, y me ha mostrado que está muy agradecido por todas las facilidades que hemos podido brindarle durante este tiempo con nosotros. Tiene un potencial terrible, mucho desparpajo y nivel para llegar muy arriba. Se puede equivocar muchas veces, pero lo va a seguir intentando. Y eso es lo mejor, que no se rinde; confía en él. Y mucho».