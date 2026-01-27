Protagonista
Fabricio se instala en la titularidad y acaricia el MVP
El centrocampista brasileño, nominado tras su exhibición en casa frente al Castilla
m. d.
Con un 64,2% de los votos emitidos, el tinerfeño Fabricio Asiss lideraba anoche con claridad para convertirse en las próximas horas en el nuevo MVP semanal de la Primera RFEF.
El brasileño había recibido hasta ayer más del doble de apoyos que los otros tres nominados: el exblanquiazul Yanis Rahmani, ahora en el Cartagena; el centrocampista del Antequera Rafa Diz; y el también medio Mikel Zabala. Todos ellos brillaron en la jornada del pasado fin de semana.
Tras las dudas surgidas en pretemporada, el jugador suramericano vive el mejor momento de su trayectoria deportiva. Ya son diez sus titularidades consecutivas en los esquemas de Álvaro Cervera. Si bien no comenzó con demasiadas dosis de protagonismo, el ex del Unión Sur Yaiza se ha vuelto indiscutible, hasta el punto de que la pieza que ha ido moviendo el entrenador en las últimas semanas no ha sido él en ninguno de los casos. Mientras, son Aitor Sanz y Juanjo los que se han ido repartiendo las titularides para jugar a su vera. Assis retornó al club durante la ventana estival. Ya había pertenecido al Tenerife en las filas de su filial.
