CD Tenerife: proyección descomunal y en números de récord

50 puntos de 63 posibles. O sea, un promedio de 2,5 por jornada. El representativo suma y sigue hasta pulverizar todos los registros posibles y acercarse, a pasos agigantados, a un ascenso que ya nadie discute. Aunque obviamente el objetivo único de esta temporada es lograr el codiciado cambio de categoría por la vía rápida, este CD Tenerife parece insaciable. A día de hoy proyecta 95 puntos. Dicho de otro modo, está en serio riesgo la plusmarca que fijó el Castellón hace dos temporadas, cuando se proclamó campeón con 82 puntos. Los mismos que logró el Racing de Santander para encaramarse a la ahora llamada Liga Hypermotion.

Lo del Tenerife parece de otra galaxia. No pierde desde el 8 de noviembre y no se deja puntos en la competición liguera desde el 7 de diciembre, cuando igualó a domicilio contra el Lugo. Desde aquel accidente, en un partido que parecía encarrilado, los de Álvaro Cervera han canjeado cada comparecencia por una victoria si se exceptúa el duelo copero frente al Granada, contra un rival de otra categoría. En Primera RFEF, la trayectoria blanquiazul es incontestable: tres puntos frente al Avilés Industrial, tres contra la Ponferradina, tres más en Tajonar frente al Osasuna Promesas, otros tres contra el Talavera, ante el Zamora... y todos ellos con portería a cero. La racha de imbatiblidad de Dani Martín se quebró el domingo contra el Real Madrid Castilla y se quedó en 499 minutos. Encajó curiosamente en el partido donde más relevante fue la aparición del portero, que paró el penalti que evitó la igualada blanca y allanó el camino hacia otro triunfo más. Era el sexto consecutivo. Uno más, este sábado frente al Gualadajara, permitiría al Tenerife rebasar el listón del 80% de victorias. Por lo pronto, su promedio de puntos ya está en el 79,36. Un porcentaje propio de categorías benjamines o alevines, que ni por asomo registra ningún equipo profesional en estos momentos, ni tampoco en Primera o Segunda RFEF. Baste un detalle para subrayar la neta superioridad del Tenerife: en el otro grupo, el líder tiene 42 puntos, ocho menos que los isleños.

El cuadro de Cervera lidera en todas las facetas. Es el mejor local de la categoría de bronce, el mejor visitante, el equipo con más victorias (16) y, por amplia diferencia, el conjunto de su grupo que más goles marca (40). También su guardameta es el que menos encaja, lo que permite a esta versión del Tenerife consolidar la mejor diferencia de goles de toda su historia a estas alturas de la competición (+28).

A este paso, parece seguro que el Tenerife devorará la puntuación que lograron los dos campeones del curso pasado, Ceuta y Cultural, que ascendieron con 67 y 65 puntos, respectivamente. También se quedarán pequeños los dígitos con los que subieron Amorebieta, Andorra o Racing de Ferrol. Algunos rivales ya dan por seguro el campeonato blanquiazul mientras otros viven con resignación la coexistencia en la misma liga con el representativo. «Este equipo podría competir en Segunda, ha dicho Óscar Cano. «Tienen la mejor plantilla y son el gran favorito», aseguró el madridista Miguel Ángel antes de jugar en el Heliodoro.

A este paso, el ascenso podría lograrse mucho antes de mayo. Ratificarlo y celebrarlo en el mes de abril ya no parece un milagro, sobre todo si el plantel blanquiazul sigue a este ritmo de récord. Impresionante.