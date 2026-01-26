Dani Martín y la emoción de parar un penalti

Dani Martín Fernández (Gijón, 1998) se ha visto en un sinfín de ocasiones ante el reto superlativo de parar un penalti. Portero por devoción, preparado para esta específica demarcación desde muy crío, tenía «el instinto y la capacidad para el trabajo» que requiere esta posición. Ahora bien, nunca fue un especialista en el arte de los 11 metros, así que su exhibición de reflejos del domingo puede haber sido un punto de inflexión. Desde luego, lo que ya ha significado para el tinerfeñismo es una explosión de júbilo; y para el protagonista, un alegrón enorme.

Los registros del arquero asturiano revelan que llevaba más de un lustro sin parar un penalti. En 2017 figuran dos neutralizados cuando aún militaba en el Sporting B. Uno frente al Real Unión en la ya extinta Segunda B y otro frente al Numancia en la Copa del Rey. Antes y después se enfrentó a muchos más. El último que paró en competición liguera fue el de Irún. Frente al cuadro soriano, triunfó por partida doble: paró uno en el minuto 90 y otro en la tanda.

Más reciente está su último acierto en partido oficial, en 2018 contra el Rayo Majadahonda. Y concretamente hacía tres años y medio de su último penalti parado, con los colores del Real Betis y en un amistoso frente al Colo Colo.

Tal vez Dani se acuerde aún del que le tiró Trent Alexander-Arnold cuando ambos eran internacionales sub 19. O el más reciente, el que embocó Iker Unzueta en el choque frente al Lugo en el Anxo Carro (2-2), ya con los colores del Tenerife. Martín se enfrentó en la suerte de los penaltis, como así la llaman, a lanzadores de todo tipo. Algunos chutaron a la izquierda, otros a la derecha, raso, arriesgando... Desde Stoichkov a Djurdjevic, desde Corpas a Rubén Castro. Pero fue el del domingo el que cortó la racha y le permitió celebrar un paradón descomunal, además en un escenario idílico como el de un Heliodoro entregado, que además firmó la mejor entrada de la temporada.

Fue en el segundo minuto de la segunda parte cuando el árbitro de la contienda decretó pena máxima. El graderío protestó con saña, pero no valió de nada. Así que el Tenerife quedó en las manos de Dani, que adivinó la intención del tirador y luego paró con determinación. La reacción del público fue de júbilo; la suya, también. «Me gusta mucho mi posición, me gusta estudiarla, fijarla en otros porteros, en los delanteros... De hecho, en Instagram solo me salen vídeos de otros porteros», anota.

Y aunque sea el suyo un cometido donde los elogios y sobre todo los errores adquieren una dimensión exclusivamente individual, él prefiere hablar siempre desde la perspectiva colectiva. Así que valora el esfuerzo de Carlos, el analista del plantel, o el de Roberto Perera, segundo entrenador, «que siempre trabaja muy bien con los porteros».

«Me avisan de casi todo; de los extremos que juegan a pierna cambiada, de los jugadores que van bien de cabza, del tipo de delanteros que tenemos enfrente», enumera Dani, un tipo que disfruta de su profesión. Pasó por momentos muy comprometidos, una lesión grave y las sombras de la suplencia. Pero está de vuelta su mejor versión. Buena señal que también vuelva a parar penaltis tanto tiempo después. Pletórico de confianza, emerge para el Tenerife el mejor Dani Martín. n