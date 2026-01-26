El CD Tenerife ofrece al Arenas la cesión de Aragoneses Jr.

El Tenerife se plantea hacer movimientos en su equipo filial, tanto en el episodio de llegadas –para opositar al ascenso– como también en el de salidas. En este sentido podría darse la desvinculación a préstamo de Sergio Aragoneses Jr., en estos momentos en el dique seco por una sanción de cuatro partidos.

El cancerbero isleño ha sido ofrecido al Arenas de Getxo, que ve con buenos ojos su incorporación como cedido, pero que busca hacer espacio para acometer su fichaje. En caso de que no pueda ser en el histórico equipo vasco, el Tenerife se plantea otras alternativas como destino.

Aragoneses entrena habitualmente con el primer equipo y en el club le ven capacidades para llegar al profesionalismo. Desde su entorno, mantienen la cautela y esperan acontecimientos. El mercado cerrará el próximo lunes, 2 de enero, y en el Tenerife se presentan a las horas finales con casi todos los deberes hechos.

Espera por Chapela

Si llegase algún fichaje más sería Iván Chapela, con contrato por esta temporada y otra más en el Burgos, de la Liga Hypermotion. El de Chiclana de la Frontera no cuenta para Luis Miguel Ramis y no ha ido convocado a los últimos partidos oficiales junto a sus compañeros. La dirección deportiva blanquiazul confía en que el club de El Plantío dé su brazo a torcer, ya que por motivos económicos le conviene quitarse su alta ficha (unos 320.000 euros anuales). No obstante, el equipo de Manu Guill considera que será una operación que se resuelva en las horas finales del mercado. Aún hay tiempo.