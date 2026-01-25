Cervera admite que llegó a temer por el empate a tres entre el CD Tenerife y el Real Madrid Castilla

Día feliz para el tinerfeñismo y, por consiguiente, también para Álvaro Cervera. «Somos un equipo fiable, que corre mucho, pero al que le toca ganar partidos», adujo el míster blanquiazul, feliz de haber traducido el buen trabajo sobre el césped en un resultado que acerca el ascenso a Segunda. Ya son 12 puntos de ventaja respecto al segundo y 18 con el Real Madrid Castilla, al que el representativo superó con dificultad.

«Cuando te enfrentas a equipos como este, los partidos tienden a volverse locos. Ellos son un equipo muy joven que no mira el marcador, así que han seguido jugando. Uno de los goles que han logrado parecía casi un imposible, pero son jugadores capaces de casi todo. Han logrado meter el segundo nada más empezar la segunda mitad, y la realidad es que han jugado muy bien», destacó el jefe del banquillo insular.

«En un momento dado han llegado el cansancio y los nervios, y los teníamos cerca en el marcador, pero a su vez en las contras hemos tenido alguna posibilidad», aseveró Cervera, quien se mostró muy elogioso con el oponente de ayer. «Estos filiales son equipos que juegan muy bien, muy al pie, pero nos hemos puesto por delante y eso ha sido relevante para ganar», sintetizó.

Asimismo, explicó que el Castilla es un equipo al que resulta casi quimérico sujetar. «Para dominar un partido, tienes que dominar el balón; y conseguir eso ante un Real Madrid, en la categoría que sea, yo lo veo complicado», adujo. «La realidad es que legué a temer por el empate. Además, en estos partidos si te empatan tras ir 3-0, lo normal es que incluso se produzca la remontada y puedes perder», cerró.

A título individual, destacó a Jeremy Jorge, de quien dijo que había hecho un buen partido; y también a Gastón, porque se estrenó con gol. Sobre la exclusión de Cris Montes, fue muy escueto. «Hoy he decidido que se quedase fuera él; no es que entrene mal, ni tenga mal comportamiento, pero tengo que dejar a uno fuera», insistió. También tuvo palabras para la afición blanquiazul, que firmó la mejor entrada de la temporada. «En la situación en que estamos, algún partido lo ganarán ellos con su empuje», completó.

«Lo que hay que hacer es conseguir puntos. Somos un equipo fiable, que corre mucho... pero lo que toca son ganar partidos. La victoria de hoy [por ayer] es importante porque es ante un rival que te exige y te obliga mucho, que t elleva adonde no quieres jugar. Cuando vas a disputar este tipo de partidos, no las tienes todas contigo, así que nos vamos muy satisfechos por haber ganado», indicó.

La visión visitante

Julián López de Lerma, entrenador del Castilla, aprovechó su presencia ante los medios para quejarse de la actuación arbitral. «Es difícil venir a este gran estadio y a jugar contra este gran rival, y que tan pronto te pongas 2-0, más allá de la reacción que luego tuviéramos», dijo para comenzar. «Pero nos sentimos perjudicados por la actuación arbitral, que ya es una tónica que llevamos sufriendo toda la temporada», adujo el sucesor en el banquillo de Álvaro Arbeloa. A modo de resumen, el profesional madridista sí remarcó que estuvieron «cerca de igualar» la contienda.